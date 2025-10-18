Jau abre noite na Arena A TARDE e celebra centenário do jornal: "Tudo de bom"

Cantor Jau - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Com muita música, cultura e entretenimento, a Arena A TARDE recebe neste sábado, 18, o show Baile à La Baiana. O evento reúne grandes nomes da música brasileira, como Seu Jorge e os baianos Magary Lord, Peu Meurray e Jau, levando ao público uma mistura de soul, sambalanço, jongo, ijexá e samba-reggae, tudo com muita musicalidade e energia.

Abrindo a noite, Jau colocou ainda mais axé na arena. O artista elogiou a nova Arena A TARDE, que surge como mais um importante espaço cultural para a cidade de Salvador.

“Adorei a casa! Quando eu vi as fotos, adorei. Falei: ‘poxa, mais um espaço em Salvador!’ E parece um espaço bem bacana[...] É mais uma casa que vem para que os artistas possam mostrar seu trabalho, tanto artistas de âmbito nacional e internacional quanto os locais”, comemorou.

O cantor também aproveitou para parabenizar o Jornal A TARDE pelos 113 anos de história.

“Difunde a cultura e informação aqui na nossa terra. Da época em que a gente lia jornal, eu sempre lia o Jornal A TARDE [...] E aí eu vou tentar chegar nesses 113 anos também [risos] Mas tudo de bom para o Jornal A TARDE. Conheço a galera toda, vários jornalistas da antiga”, revelou.

Gravação de audiovisual

Ainda em entrevista ao Portal A TARDE, Jau falou sobre o audiovisual que irá gravar neste domingo, 19, no bairro da Ribeira, intitulado "Jau na Ribeira". O projeto inclui a regravação da música inédita “Ribeira” e apresentações de alguns de seus maiores sucessos, como “Amar é Bom” e “Cidade dos Poetas”.

Show Baile à La Baiana | Foto: José Simões/Ag A TARDE

“Vamos fazer um repertório com mais informações novas. Nove ou dez canções inéditas nessa gravação. Esse audiovisual da Ribeira, vai ser lindo! Já tem um monte de ingresso vendido”, contou o cantor.

“Acho que a Ribeira vai ter um tratamento que nunca teve antes. A gente montou uma estrutura de palco fantástica naquele casarão antigo, naquela fábrica [...] E é pra dizer ao povo da Cidade Baixa que estamos com eles, estamos juntos, e quando a gente vai pra lá, a gente leva o melhor que a gente tiver", concluiu.