Reconciliação? Bruna Marquezine e João Guilherme voltam a ser vistos juntos

Ex-casal apareceu em um jantar com amigos em São Paulo, dias após boatos de reconciliação

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

19/10/2025 - 20:49 h
Será que tem volta?

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a ser assunto nas redes sociais. No último sábado, 18, os dois foram flagrados juntos em um jantar em São Paulo, reacendendo os rumores de que estariam dando uma nova chance à relação.

O encontro reuniu o ex-casal, o DJ Kaique, a influenciadora Yá Burihan e o chef Cadu Evangelisti, que fez questão de registrar o momento nas redes.

“Eles, incluindo a Chihiro [mascote de Bruna], sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre”, escreveu Evangelisti na legenda da publicação.

Jantar entre amigos ou reencontro amoroso?

Bruna e João tiveram um breve namoro neste ano e, desde então, garantem que mantêm apenas uma relação de amizade. Apesar disso, o reencontro despertou a curiosidade dos fãs, que voltaram a especular sobre uma possível reconciliação.

Segundo o portal Metrópoles, um amigo do casal afirma que os dois preferem não “rotular” o que estão vivendo e querem evitar qualquer exposição sobre a vida pessoal.

Mesmo discretos, pessoas próximas garantem que Bruna tem dado uma nova chance ao filho de Leonardo — ainda que longe dos holofotes.

