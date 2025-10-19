Reconciliação? Bruna Marquezine e João Guilherme voltam a ser vistos juntos

Será que tem volta? - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Bruna Marquezine e João Guilherme voltaram a ser assunto nas redes sociais. No último sábado, 18, os dois foram flagrados juntos em um jantar em São Paulo, reacendendo os rumores de que estariam dando uma nova chance à relação.

O encontro reuniu o ex-casal, o DJ Kaique, a influenciadora Yá Burihan e o chef Cadu Evangelisti, que fez questão de registrar o momento nas redes.

“Eles, incluindo a Chihiro [mascote de Bruna], sempre nos trazem sorte e boas energias. Foto atualizada e enriquecida com sucesso. Obrigado, queridos, pelo prestígio de sempre”, escreveu Evangelisti na legenda da publicação.

Jantar entre amigos ou reencontro amoroso?



Bruna e João tiveram um breve namoro neste ano e, desde então, garantem que mantêm apenas uma relação de amizade. Apesar disso, o reencontro despertou a curiosidade dos fãs, que voltaram a especular sobre uma possível reconciliação.

Segundo o portal Metrópoles, um amigo do casal afirma que os dois preferem não “rotular” o que estão vivendo e querem evitar qualquer exposição sobre a vida pessoal.



Mesmo discretos, pessoas próximas garantem que Bruna tem dado uma nova chance ao filho de Leonardo — ainda que longe dos holofotes.