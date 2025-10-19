Menu
HOME > TELEVISÃO
TELEVISÃO

'Odete Roitman' aproveita folga em passeio na Ilha dos Frades

Atriz que interpretou vilã esteve na Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe

Redação

Por Redação

19/10/2025 - 20:17 h | Atualizada em 19/10/2025 - 20:48
Atriz curtindo a Ilha dos Frades em Salvador
Uma foto da atriz Débora Bloch, que interpretou Odete Roitman no remake Vale Tudo, da TV Globo, chamou atenção nas redes sociais neste domingo, 19. Isso porque ela apareceu sorridente no Restaurante Preta, ao lado da empresária Preta, na Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, em Ilha dos Frades, que pertence a Salvador.

A imagem foi publicada no perfil do estabelecimento, conhecido por receber celebridades, autoridades e personalidades da mídia. Na legenda, o social media do restaurante fez uma brincadeira com o desfecho da novela, que mostrou Odete Roitman fugindo do país após sofrer um atentado a tiros. "Odete Roitman, não morreu e nem foi para fora do Brasil", escreveu.

Imagem ilustrativa da imagem 'Odete Roitman' aproveita folga em passeio na Ilha dos Frades
| Foto: Reprodução/Instagram Restaurante Preta

A publicação rapidamente repercutiu e despertou a curiosidade dos internautas, incluindo de nomes famosos. "Muito esperta", escreveu a apresentadora Astrid Fontenelle. "Ela tá viva! E foi pro lado da melhor do mundo!!!!!", comentou uma internauta.

"Que maravilha Débora em nossa Bahia", comemorou uma terceira pessoa. "Foi pro lugar mais lindo do mundo", acrescentou outra.

ilha dos frades Odete Roitman Vale Tudo

x