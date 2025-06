Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, em Salvador, é eleita melhor do mundo

Praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades - Foto: Fábio Marconi | Reprodução | Anota Bahia

A Praia de Nossa Senhora de Guadalupe, na Ilha dos Frades, em Salvador, foi eleita a melhor praia enclave do mundo em 2025, pelo ranking do Centro Internacional de Formação e Certificação de Praias (CIF Playas).

O levantamento analisou mais de 200 praias em 11 países e colocou a Bahia à frente de destinos consagrados como Varadero (Cuba) e Cayo Santa Maria (Caribe).

A distinção consagra a praia como referência mundial em beleza natural, sustentabilidade, infraestrutura e segurança. Além do título inédito, a Praia da Guadalupe já ostenta o selo Bandeira Azul, certificação internacional concedida a praias com excelência ambiental e de gestão.

Guadalupe também foi eleita a melhor praia do Brasil, acima da Praia do Forte e Praia do Estaleiro, ambas em Santa Catarina. O destino também liderou como a melhor do Oceano Atlântico.

O que é uma praia enclave?

A Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe é classificada como uma praia enclave — ou seja, está inserida em um contexto territorial distinto de seu entorno. Isso significa que, apesar de estar localizada em uma região preservada, ela abriga uma infraestrutura turística organizada, além de bens culturais e históricos, como a igreja do século XVII, o mirante com vista panorâmica e restaurantes especializados em frutos do mar.

Praias enclave costumam gerar forte contraste ambiental ou urbanístico — como resorts em áreas rurais, ou parques naturais em meio a centros urbanos.

Critério avaliativo

A priorização das praias foi estruturada com base na metodologia "Circles of Sustainability" (Círculos de Sustentabilidade), que avalia a sustentabilidade a partir de uma perspectiva socioecológica integrada.

Adaptada ao contexto costeiro, a ferramenta considera quatro dimensões essenciais: recreação, ligada à oferta de infraestrutura e serviços para o lazer; proteção, que avalia a capacidade natural da praia de conter impactos ambientais; conservação, focada na biodiversidade e na gestão ambiental; e sanitária, voltada à análise da presença de lixo e poluição.

A praia baiana teve um Valor Final de Qualidade (BQV) de 0.97, ficando acima de Varadero, Ensenachos e Piedra Movida no ranking geral.

Selo Bandeira Azul

Por vários anos seguidos, Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe recebeu a a certificação Bandeira Azul, concedida pela Foundation for Environmental Education (FEE).

Para a concessão do selo, são observados requisitos de qualidade socioambiental, como segurança, qualidade da água, gestão e educação ambiental. Para receber o título, a Fundação Baía Viva, em parceria com a Prefeitura de Salvador e o apoio da comunidade, fez um trabalho de adequação na áreas analisadas.

“Esse resultado se deve aos 25 anos de trabalho da Fundação Baía Viva em conjunto com a comunidade local, trazendo uma demonstração concreta de aplicação da sustentabilidade. Um belo exemplo do que uma atividade turística planejada é bem executado pode gerar”, disse Isabela Suarez, presidente da instituição.



Patrimônio natural, histórico e cultural

Localizada entre o Morro de Nossa Senhora de Guadalupe e o Outeiro dos Carneiros, a praia é conhecida por suas águas calmas, mornas e cristalinas, ideais para banho, mergulho e esportes náuticos. A orla é cercada por floresta nativa preservada e abriga barracas que servem pescados frescos e frutos-do-mar, atendendo a até 4 mil visitantes por fim de semana em alta temporada.

O destaque histórico é a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, construída pelos portugueses no século XVII e restaurada em 2007 pela Fundação Baía Viva. Ao lado da capela, um mirante com farol oferece uma das mais belas vistas da Baía de Todos-os-Santos. Atrás da igreja, encontra-se um antigo cemitério — prática comum até o século XIX em templos isolados.

Como chegar na praia

A Praia de Nossa Senhora do Guadalupe, na Ilha dos Frades, está localizada na Baía de Todos os Santos e só pode ser visitada de barco.

O turista pode escolher pegar uma embarcação direto de Salvador ou seguir de carro ou ônibus até o município de Madre de Deus, pegando uma nova condução aquática no píer da cidade. O viajante ainda tem a opção de retornar no mesmo dia ou pegar uma hospedagem para aproveitar melhor as atrações deste paraíso escondido.

Dentro da Ilha dos Frades, as opções de passeio são grandes. Se hospedando em Paramana, o turista ficará próximo de Loreto e poderá acessar de barco a praia de Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, que fica localizada no norte da ilha. No local, ainda é possível aproveitar a Praia da Viração e a piscina natural de Paramana.