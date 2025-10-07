Menu
VOCÊ SABE?

Quem matou Odete? Estabelecimentos da Bahia vão premiar quem acertar

Morte de Odete Roitman foi ar na segunda-feira, 6, em Vale Tudo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/10/2025 - 14:28 h
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Morte de Odete Roitman em ‘Vale Tudo’ -

A morte de Odete Roitman em ‘Vale Tudo, remake da TV Globo, na segunda-feira, 6, movimentou até o comércio da Bahia. Alguns estabelecimentos lançaram promoções para os clientes que acertarem quem é o assassino da vilã interpretada por Débora Bloch.

As promoções foram anunciadas nas redes sociais durante o capítulo da novela. Decidiram entrar na brincadeira uma loja de bolos, um bar e até uma farmácia. Para concorrer, os clientes precisam, em alguns casos, comentar o nome do verdadeiro assassino da vilã na publicação da promoção.

“Quem matou Odete Roitman? Acerte e ganhe um ano de bolo grátis! Dê o seu palpite nos comentários — o comentário mais curtido e correto leva o prêmio! Mas corre, que esse suspense não dura para sempre”, publicou uma loja de bolos de Salvador.

Um bar vai premiar o vencedor com R$ 400 em consumo. Outros nove clientes que acertarem o palpite também vão ganhar desconto de 10% na conta. Já uma manicure de Salvador prometeu unhas de gel para quem acertar. Caso mais de uma pessoa comente a resposta correta, será feito um sorteio.

E não para por aí. O dono de uma farmácia de Ipirá, a 200 km de Salvador, afirmou que fará um pix de R$ 100 para quem acertar o palpite. Caso mais de uma pessoa comente a resposta correta, será feito um sorteio.

Mobilização se repete

A mobilização que aconteceu em 1988 inspirou a que está acontecendo atualmente. Na primeira versão, a cena da morte de Odete foi ao ar na véspera do Natal de. O mistério durou apenas 11 dias até a revelação, mas mobilizou o Brasil. Em vários lugares, foram organizados bolões para tentar descobrir quem havia cometido o crime.

Na época, chegou a ser lançado um concurso para que o público enviasse seus palpites sobre o mistério. Quase 2,5 milhões de cartas chegaram, e os nomes mais mencionados foram: César Ribeiro (Carlos Alberto Riccelli), Marco Aurélio (Reginaldo Faria), Eugênio (Sérgio Mamberti), o mais votado, mas só 5% acertaram que foi Leila (Cássia Kis).

x