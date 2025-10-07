O detalhe da morte de Odete em Vale Tudo que pode ser chave do mistério

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' - Foto: Reprodução | TV Globo

Um dos momentos mais aguardados do remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, a morte de Odete Roitman (Débora Bloch) foi ao ar na noite de segunda-feira, 6. Na cena, um detalhe quase imperceptível pode ser a chave para a solução do mistério.

No momento em que a vilã é baleada é possível ver que já há marcas de tiros na parede de sua suíte no Copacabana Palace. Quando Odete cai ferida, com um disparo na barriga, há dois furos na parede atrás dela.

Esse detalhe levanta algumas suspeitas, a principal delas é que alguém pode ter disparado contra a empresária, mas sem sucesso, antes do verdadeiro assassino.

“Para que essa barbárie? Vamos conversar! Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman!”, diz Odete antes de morrer. Após ser baleada, ela encostou na parede, que fica suja de sangue, e caiu até o chão, morta.

Antes do assassinato, vários personagens surgiram tramando a morte da vilã. Os cinco principais suspeitos do crime são Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).

