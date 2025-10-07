Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MISTÉRIO REVELADO?

O detalhe da morte de Odete em Vale Tudo que pode ser chave do mistério

Morte de Odete Roitman movimentou as redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

07/10/2025 - 9:49 h
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo' -

Um dos momentos mais aguardados do remake de 'Vale Tudo', da TV Globo, a morte de Odete Roitman (Débora Bloch) foi ao ar na noite de segunda-feira, 6. Na cena, um detalhe quase imperceptível pode ser a chave para a solução do mistério.

No momento em que a vilã é baleada é possível ver que já há marcas de tiros na parede de sua suíte no Copacabana Palace. Quando Odete cai ferida, com um disparo na barriga, há dois furos na parede atrás dela.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esse detalhe levanta algumas suspeitas, a principal delas é que alguém pode ter disparado contra a empresária, mas sem sucesso, antes do verdadeiro assassino.

Leia Também:

Medíocre e constrangedor: Vale Tudo é detonada após morte de Odete Roitman
Política é atacada após ser confundida com autora de Vale Tudo
SBT surfa na morte de Odete em Vale Tudo para promover programa

“Para que essa barbárie? Vamos conversar! Meu bem, ninguém tem coragem de atirar em Odete Roitman!”, diz Odete antes de morrer. Após ser baleada, ela encostou na parede, que fica suja de sangue, e caiu até o chão, morta.

Antes do assassinato, vários personagens surgiram tramando a morte da vilã. Os cinco principais suspeitos do crime são Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira).

Assista a cena da morte de Odete Roitman:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Odete Roitman TV Globo Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

Morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x