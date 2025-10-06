BRIGA POR AUDIÊNCIA
SBT surfa na morte de Odete em Vale Tudo para promover programa
Emissora usou a velha tática criada por Silvio Santos na década de 1980
Por Edvaldo Sales
O sucesso de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, fez a concorrência surfar na onda e aproveitar o hype do remake. Esse foi o caso do SBT, que usou expectativa sobre morte de Odete Roitman (Débora Bloch) para promover estreia do ‘The Voice Brasil’.
“Amanhã, 10 e meia da noite, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, diz o texto da chamada exibida ao longo do domingo, 5, no SBT para promover a estreia da competição musical.
O departamento de promoções da emissora usou a velha tática criada por Silvio Santos na década de 1980 de associar o começo de um programa ao fim de uma atração na Globo.
“Depois da novela da Globo, vocês vão assistir a um filme sensacional” e “quando terminar a novela da Globo, troque de canal e veja a nossa” eram algumas frases que o apresentador dizia nos intervalos.
A grade de programação do canal no Ibope se adaptava aos horários da emissora líder de audiência. O método funcionava e a Globo chegava a esticar a duração de alguns capítulos na intenção de prejudicar o concorrente.
Assista a chamada do ‘The Voice Brasil’:
🚨 SBT usa Odete Roitman de #ValeTudo para divulgar estréia do #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/fQ3vLJ3f3U— Nos Trends BRASIL (@nostrendsbrasil) October 6, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes