HOME > TELEVISÃO
BRIGA POR AUDIÊNCIA

SBT surfa na morte de Odete em Vale Tudo para promover programa

Emissora usou a velha tática criada por Silvio Santos na década de 1980

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 8:50 h
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo'
Odete Roitman (Débora Bloch) em 'Vale Tudo' -

O sucesso de ‘Vale Tudo’, da TV Globo, fez a concorrência surfar na onda e aproveitar o hype do remake. Esse foi o caso do SBT, que usou expectativa sobre morte de Odete Roitman (Débora Bloch) para promover estreia do ‘The Voice Brasil’.

“Amanhã, 10 e meia da noite, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, diz o texto da chamada exibida ao longo do domingo, 5, no SBT para promover a estreia da competição musical.

O departamento de promoções da emissora usou a velha tática criada por Silvio Santos na década de 1980 de associar o começo de um programa ao fim de uma atração na Globo.

“Depois da novela da Globo, vocês vão assistir a um filme sensacional” e “quando terminar a novela da Globo, troque de canal e veja a nossa” eram algumas frases que o apresentador dizia nos intervalos.

A grade de programação do canal no Ibope se adaptava aos horários da emissora líder de audiência. O método funcionava e a Globo chegava a esticar a duração de alguns capítulos na intenção de prejudicar o concorrente.

Assista a chamada do ‘The Voice Brasil’:

SBT TV Globo Vale Tudo

x