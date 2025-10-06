Quem vai matar Odete Roitman? Globo gravou 10 cenas diferentes

'Vale Tudo' entrou em sua penúltima - Foto: Divulgação | TV Globo

‘Vale Tudo’ está na reta final e uma das cenas mais aguardadas do remake vai ao ar nesta segunda-feira, 6: a morte de Odete Roitman (Débora Bloch). Uma verdadeira operação foi montada para manter o segredo sobre o assassino da vilã.

Autora da nova versão, Manuela Dias deu detalhes da gravação da morte em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, no domingo, 6.

“A gente gravou no fundo 10 finais, né? Porque a gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza”, revela.

No total, são cinco suspeitos: Marco Aurélio, Celina, César, Maria de Fátima e Heleninha. Manuela contou que só ela e Paulinho Silvestrini, diretor da novela, sabem quem matou a vilã.

“Olha, é, eu também fiquei apaixonada, né, pelo Odete. Então, realmente deu dó”, conta a autora sobre a gravação da cena com o desfecho da vilã.

Além disso, a autora explicou que só se pode amar Odete porque ela é uma personagem , pois se fosse real, seria odiada. Para Manuela Dias, o que está em jogo é a liberdade que a personagem, por não ser real, ganha ao poder dizer coisas que as pessoas não se sentem confortáveis em falar.

Mais novelas de Manuela Dias?

Na entrevista, Manuela Dias disse que ainda não está de férias com a reta final da novela. “Eu tenho um filme para fazer e provavelmente já tenho uma próxima novela das 21h engatilhadíssima”, revelou.

Nesta segunda-feira, 6, Vale Tudo entra em sua penúltima semana. O capítulo final deve ir ao ar no dia 17 de outubro.