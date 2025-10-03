Menu
TELEVISÃO
TELENOVELA

Humberto Carrão e Alice Wegmann gravam cenas finais de Vale Tudo

Próximas semanas da novela promete muitas reviravoltas

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

03/10/2025 - 17:58 h
Afonso Roitman e Solange Duprat
Afonso Roitman e Solange Duprat -

No Rio de Janeiro, Alice Wegmann e Humberto Carrão foram vistos gravando as últimas cenas de Vale Tudo, da TV Globo, nesta sexta-feira,3. As cenas, com clima romântico e filmadas na praia do Grumari, fazem parte do desfecho da novela.

O final vai ao ar em 17 de outubro e, ao que tudo indica, os personagens Afonso e Solange terminarão de forma positiva. Nas imagens, o casal aparece feliz na praia, acompanhado dos filhos gêmeos. Com isso, foi revelado que pode haver um salto no tempo na finalização da trama.

Para preservar os bebês durante as gravações externas, a produção optou por utilizar bonecos que simulam as crianças, permitindo momentos de interação carinhosa com a família.

Outra novidade é que Afonso não usa mais a prótese capilar que utilizava durante o período em que enfrentava leucemia, indicando que o personagem já se recuperou.

Nas próximas semanas, Vale Tudo promete muitas reviravoltas, incluindo a resposta à pergunta que intriga o público: quem matou Odette Roitman?

