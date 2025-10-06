Menu
TELEVISÃO
VIRALIZOU

Política é atacada após ser confundida com autora de Vale Tudo

Ex-deputada precisou se pronunciar nas redes sociais

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

06/10/2025 - 14:34 h
Manuela Dias e Manuela D'Ávila
Manuela Dias e Manuela D'Ávila

A ex-deputada Manuela D'Ávila tem recebido reclamações sobre o enredo de ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Isso porque fãs da novela confundiram a política com a autora do remake. Ambas se chamam Manuela — a política é D'Ávila, enquanto a da novela é Dias.

D'Ávila, que em 2018 concorreu à vice-presidência do Brasil, expôs algumas das mensagens que recebeu. Algumas pessoas marcaram o perfil dela em stories assistindo à novela, outros foram na DM dela cobrar mais tempo de tela para Raquel (Taís Araujo).

Depois da confusão, ela fez um “comunicado oficial sobre minhas decisões” no Instagram. “Eu sou a Manuela D'Ávila (política) e não Manuela Dias (autora da novela)”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Manuela d'Ávila (@manueladavila)

Tags:

Manuela D'Ávila Manuela Dias TV Globo Vale Tudo

