Política é atacada após ser confundida com autora de Vale Tudo
Ex-deputada precisou se pronunciar nas redes sociais
Por Edvaldo Sales
A ex-deputada Manuela D'Ávila tem recebido reclamações sobre o enredo de ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Isso porque fãs da novela confundiram a política com a autora do remake. Ambas se chamam Manuela — a política é D'Ávila, enquanto a da novela é Dias.
D'Ávila, que em 2018 concorreu à vice-presidência do Brasil, expôs algumas das mensagens que recebeu. Algumas pessoas marcaram o perfil dela em stories assistindo à novela, outros foram na DM dela cobrar mais tempo de tela para Raquel (Taís Araujo).
Depois da confusão, ela fez um “comunicado oficial sobre minhas decisões” no Instagram. “Eu sou a Manuela D'Ávila (política) e não Manuela Dias (autora da novela)”, escreveu.
