Quanto custa morar no Copacabana Palace como Odete Roitman?

Hotel oferece uma das suítes mais sofisticadas do Brasil - Foto: Divulgação

Uma das moradoras mais famosas do luxuoso hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, é Odete Roitman, vilã interpretada por Débora Bloch em ‘Vale Tudo’, da TV Globo. A personagem, que lidera o núcleo dos super-ricos no remake assinado por Manuela Dias, é sempre lembrada por, em sua primeira cena na trama, afirmar ter escolhido a dedo o lugar para se acomodar.

O hotel oferece uma das suítes mais sofisticadas (e caras) que se pode encontrar no Brasil — com diária que chega a pouco mais de R$ 40 mil, segundo uma estimativa. Trata-se da Signature Suite que tem entre 117 e 119m², de acordo com o site do hotel. O espaço está localizado no último andar do edifício principal, com acesso exclusivo para hóspedes do sexto andar do prédio.

Segundo o site do Copacabana Palace, as suítes Signature contam com vistas “excepcionais” para o mar. Além disso, tem uma varanda privativa, uma piscina com acesso semi-privativo no sexto andar e serviço de mordomo personalizado. O espaço conta ainda com tapetes orientais, tecidos franceses e pé-direito alto. Já o banheiro, é feito em mármore e tem uma banheira.

Copacabana Palace | Foto: Divulgação

Quanto custa uma diária no Copacabana Palace?

A diária mais barata do Copacabana Palace custa em torno de R$ 4.471,00. O quarto, que pode ter entre 26 e 39 m², acomoda até duas pessoas mais um bebê.

As unidades com vista para o mar (parcial ou total) já podem custar entre R$ 5.153 e R$ 9.074. Todos os quartos podem ter uma cama king-size ou 2 camas de solteiro.

Os quartos mais caros do hotel, na cobertura, podem custar entre R$ 20 mil e R$ 63 mil. A unidade mais cara tem 235 m², comporta seis pessoas, tem serviço VIP, café e bar no quarto, entre outros mimos.

Famosos que já moraram no Copacabana Palace

Alguns famosos da vida real já fizeram do Copacabana Palace a sua residência. Uma delas é Jorge Ben Jor. Mas ele não foi o único.

Jô Soares viveu por quase 10 anos no anexo do hotel quando era criança. O apresentador e humorista ocupava-se subindo ao topo do prédio para se jogar na piscina e contava piadas para os hóspedes.

Em 1928, Santos Dumont ficou nas dependências do hotel por quase um mês. Alguns anos mais tarde, em 1954, a cantora Carmen Miranda se hospedou por quatro meses no mesmo local. Os dois precisaram tratar uma depressão.