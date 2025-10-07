FRACASSO?
Medíocre e constrangedor: Vale Tudo é detonada após morte de Odete Roitman
Morte de Odete foi exibida na segunda-feira, 7
Por Edvaldo Sales
O que era para ser um dos momentos mais memoráveis da teledramaturgia brasileira de 2025 virou motivo de piada e críticas contundentes nas redes sociais. A morte de Odete Roitman (Debora Bloch) parece ter jogado uma das últimas pás de cal no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo.
A cena, que foi ao ar na noite de segunda-feira, 7, foi motivo de grande expectativa por parte do público, apesar dos diversos erros amadores que o folhetim vinha cometendo em capítulos recentes.
No entanto, o resultado entregue pela autora Manuela Dias (‘Amor de Mãe’) deixou a desejar e foi detonado por motivos diversos: direção, montagem e texto ruins, falta de complexidade e confusão narrativa.
Nas redes, o público descreveu a cena da morte como medíocre, constrangedora e desrespeitosa. “CONSTRANGEDOR! O episódio da Morte da Odete Roitman foi uma das piores coisas que eu vi em 2025. Zero tensão. Confuso. Mal montado. Excluiu todo o peso da cena em si. Inacreditável! Tanta expectativa para isso?”, disparou um internauta.
“Uma coisa é certa: ainda nos importamos com Odete Roitman. Outra coisa É MAIS CERTA AINDA: o amadorismo narrativo do remake de Vale Tudo beira o sobrenatural. É até histórico. Estamos presenciando o apogeu da ‘mediocridade premiada’”, detonou outro.
“A cena original da morte de Odete Roitman em 1988. Não precisou ser gancho final para ter impacto. Irretocável. Sonoplastia perfeita. Direção primorosa. Texto afiado. Enquanto isso, o capítulo de 2025 foi uma bizarrice total”, criticou mais um. Outro telespectador comentou: “Como pode a sequência mais memorável da história da teledramaturgia ter virado isso??? Que direção pavorosa. Impacto zero. Que desrespeito ao roteiro de 1988”, criticou mais um.
Assista a cena da morte de Odete Roitman:
