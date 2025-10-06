Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CONTOU TUDO!

Odete Roitman forja a própria morte? Débora Bloch faz confissão

A personagem está prevista para morrer nesta segunda-feira

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 21:29 h
O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público
O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público -

A morte de Odete Roitman é uma das cenas mais aguardadas pelos fãs do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 6, a cena trouxe alguns questionamentos para os telespectadores da nova versão da trama, pois a autora Manuela Dias tem modificado diversas histórias apresentadas na novela original, exibida em 1988.

Um dos questionamentos mais pertinentes do público é se Odete realmente morrerá ou forjará a própria morte, assim como fez com seu filho Leonardo, irmão gêmeo de Heleninha, que sofreu um acidente de carro e passou a usar uma cadeira de rodas.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Em entrevista recente, a intérprete da vilã, a atriz Débora Bloch deu uma resposta enigmática sobre o destino final da personagem. “O público ainda vai se surpreender com o que vem depois”, disse ela, deixando a dúvida em aberto.

Leia Também:

Ratinho se revolta com chegada do ‘The Voice Brasil’ no SBT
Globo faz comercial especial com suspeitos da morte de Odete Roitman
Política é atacada após ser confundida com autora de Vale Tudo

O adeus a Odete

Durante o bate papo, a artista também confessou que estava muito feliz com o fim das gravações da trama. Nesta semana, ela participou da festa de encerramento ao lado de outros colegas de elenco como Bella Campos, Humberto Carrão e Taís Araújo.

“Está sendo um misto de sentimentos. Por um lado, a satisfação de ter conseguido fazer um trabalho legal e sentir que as pessoas gostaram. Por outro, o cansaço natural de um ano de entrega total”, disparou.

Por fim, Débora confessou que percebe a animação do público em descobrir o assassino de Odete. “Ver que o público abraçou essa nova versão da personagem foi gratificante demais. Aonde quer que eu vá, as pessoas me dizem que já estão fazendo bolão sobre o assassino de Odete! Está me parecendo que as pessoas já estão mobilizadas”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Debora Bloch Odete Roitman Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x