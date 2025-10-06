Odete Roitman forja a própria morte? Débora Bloch faz confissão

O mistério em torno da morte de Odete segue entre o público - Foto: Reprodução | TV Globo

A morte de Odete Roitman é uma das cenas mais aguardadas pelos fãs do remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo. Prevista para ir ao ar nesta segunda-feira, 6, a cena trouxe alguns questionamentos para os telespectadores da nova versão da trama, pois a autora Manuela Dias tem modificado diversas histórias apresentadas na novela original, exibida em 1988.

Um dos questionamentos mais pertinentes do público é se Odete realmente morrerá ou forjará a própria morte, assim como fez com seu filho Leonardo, irmão gêmeo de Heleninha, que sofreu um acidente de carro e passou a usar uma cadeira de rodas.

Em entrevista recente, a intérprete da vilã, a atriz Débora Bloch deu uma resposta enigmática sobre o destino final da personagem. “O público ainda vai se surpreender com o que vem depois”, disse ela, deixando a dúvida em aberto.

O adeus a Odete

Durante o bate papo, a artista também confessou que estava muito feliz com o fim das gravações da trama. Nesta semana, ela participou da festa de encerramento ao lado de outros colegas de elenco como Bella Campos, Humberto Carrão e Taís Araújo.

“Está sendo um misto de sentimentos. Por um lado, a satisfação de ter conseguido fazer um trabalho legal e sentir que as pessoas gostaram. Por outro, o cansaço natural de um ano de entrega total”, disparou.

Por fim, Débora confessou que percebe a animação do público em descobrir o assassino de Odete. “Ver que o público abraçou essa nova versão da personagem foi gratificante demais. Aonde quer que eu vá, as pessoas me dizem que já estão fazendo bolão sobre o assassino de Odete! Está me parecendo que as pessoas já estão mobilizadas”, concluiu.