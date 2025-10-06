Ratinho se revolta com chegada do ‘The Voice Brasil’ no SBT

O famoso detonou a mudança de horário repentina - Foto: Instagram | TV Globo

A chegada do ‘The Voice Brasil’ no SBT não agradou muito o apresentador Ratinho, veterano da emissora de Silvio Santos. Nesta segunda-feira, 6, o comunicador expressou seu descontentamento com a mudança de horário do seu programa, que será exibido uma hora mais cedo para dar lugar ao reality show musical.

“Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido isso, dessa mudança de horário, na última hora. Não sabia, estava pescando e me ligaram”, disse ele, em entrevista à rádio Massa FM.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário e eu acho que meu público merecia um pouquinho mais de respeito de minha parte, mas não foi culpa minha”, completou o jornalista.

MEU DEUS! Ratinho diz que está MUITO CHATEADO após ter sido avisado EM CIMA DA HORA, que seu programa mudaria de horário às segundas.



"EU TO CHATEADO, PQ EU ESTOU A MUITO TEMPO NESSE HORÁRIO, E MEU PÚBLICO MERECIA UM POUCO MAIS DE RESPEITO" #ProgramaDoRatinho #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/50XO9eIeu8 — Brenno (@brenno__moura) October 6, 2025

A nova edição do programa será comandada por Tiago Leifert, novo contratado do canal, e terá direção de Boninho, que deixou a TV Globo em setembro de 2024. O programa será exibido durante as segundas-feiras, às 22h30, com conteúdo exclusivo na plataforma de streaming Disney+.

Chamada inusitada para a estreia

Com previsão de estreia para esta segunda-feira, 6, o programa compartilhou uma chamada inusitada para atrair o público. O SBT citou a morte da personagem Odete Roitman, no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, a fim de convidar os telespectadores globais.

“Amanhã, 10 e meia da noite, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, diz o texto da chamada, que chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Confira: