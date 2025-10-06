Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Ratinho se revolta com chegada do ‘The Voice Brasil’ no SBT

O apresentador não gostou da mudança na grade da emissora

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

06/10/2025 - 16:02 h
O famoso detonou a mudança de horário repentina
O famoso detonou a mudança de horário repentina -

A chegada do ‘The Voice Brasil’ no SBT não agradou muito o apresentador Ratinho, veterano da emissora de Silvio Santos. Nesta segunda-feira, 6, o comunicador expressou seu descontentamento com a mudança de horário do seu programa, que será exibido uma hora mais cedo para dar lugar ao reality show musical.

“Nosso programa na segunda-feira será às 21h30 enquanto durar o The Voice. Só fiquei muito triste de ter sabido isso, dessa mudança de horário, na última hora. Não sabia, estava pescando e me ligaram”, disse ele, em entrevista à rádio Massa FM.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Fiquei chateado porque estou há muito tempo nesse horário e eu acho que meu público merecia um pouquinho mais de respeito de minha parte, mas não foi culpa minha”, completou o jornalista.

A nova edição do programa será comandada por Tiago Leifert, novo contratado do canal, e terá direção de Boninho, que deixou a TV Globo em setembro de 2024. O programa será exibido durante as segundas-feiras, às 22h30, com conteúdo exclusivo na plataforma de streaming Disney+.

Chamada inusitada para a estreia

Com previsão de estreia para esta segunda-feira, 6, o programa compartilhou uma chamada inusitada para atrair o público. O SBT citou a morte da personagem Odete Roitman, no remake da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo, a fim de convidar os telespectadores globais.

Leia Também:

Globo faz comercial especial com suspeitos da morte de Odete Roitman
Política é atacada após ser confundida com autora de Vale Tudo
Quanto custa morar no Copacabana Palace como Odete Roitman?

“Amanhã, 10 e meia da noite, após a morte da Odete, venha se divertir com a gente no The Voice Brasil”, diz o texto da chamada, que chamou atenção e viralizou nas redes sociais.

Confira:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ratinho SBT the voice the voice brasil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O famoso detonou a mudança de horário repentina
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

O famoso detonou a mudança de horário repentina
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

O famoso detonou a mudança de horário repentina
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

O famoso detonou a mudança de horário repentina
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x