VALE TUDO

Globo faz comercial especial com suspeitos da morte de Odete Roitman

Descubra quais são os cinco principais suspeitos do crime

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

06/10/2025 - 14:57 h
Odete Roitman (Débora Bloch)
Odete Roitman (Débora Bloch) -

Com as grandes especulações dos telespectadores de Vale Tudo sobre quem será o responsável pela morte da icônica vilã Odete Roitman (Débora Bloch), a TV Globo prepara uma campanha especial para apresentar os cinco principais suspeitos do crime.

De acordo com a coluna F5, do UOL, uma chamada especial será exibida durante os intervalos da final de um dos programas da emissora, revelando os possíveis assassinos.

Quais são os suspeitos?

Entre os suspeitos estão, Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). Ao todo, foram gravados dez finais diferentes para manter o mistério sobre o desfecho da trama.

A autora Manuela Dias tem como objetivo aumentar a expectativa do público e impulsionar a audiência nos capítulos finais da novela.

As últimas semanas de Vale Tudo prometem ser marcadas por muito suspense e reviravoltas. A emissora, por sua vez, tem redobrado os cuidados para evitar vazamentos, e já anunciou que qualquer divulgação não autorizada de conteúdo será alvo de medidas judiciais.

Tags:

Vale Tudo Vale Tudo remake

x