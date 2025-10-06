Menu
LUTO

Atriz da Globo se despede do marido após trágico acidente; entenda

Isabelle Nassar emocionou seguidores ao publicar carta aberta para o marido após acidente fatal

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/10/2025 - 11:40 h
Isabelle Nassar fez uma emocionante homenagem ao marido
-

O empresário Alexandre Carvalho, diretor do Grupo Urca Energia, morreu no último sábado, 4, no Rio de Janeiro, aos 58 anos. Casado com a atriz Isabelle Nassar, conhecida por seus trabalhos na TVGlobo, ele deixou uma filha adolescente, Maria.

De acordo com informações da coluna Fábia Oliveira, Alexandre sofreu um acidente doméstico ao cair e bater a cabeça. O empresário ficou internado por uma semana no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a colunista, a família optou por não divulgar mais detalhes sobre o ocorrido.

Despedida comovente nas redes sociais

Nas redes sociais, Isabelle Nassar fez uma emocionante homenagem ao marido. Em uma longa carta, a atriz relembrou momentos da rotina familiar e expressou a dor pela perda.

“Meu amor, que dia! Eu tô aqui sentada na esperança de você levantar, pra gente tomar café e entender como vai ser o nosso dia. Você vai querer ver carro antigo. Eu vou querer ir para a academia. Maria vai querer dormir até mais tarde. Depois, nós vamos ficar horas rodando os restaurantes da cidade, porque você é libriano e sempre está em dúvida sobre o que comer. À noite, você vai querer ir para algum show. E eu vou falar que estou cansada, mas você vai me convencer a sair de casa”, escreveu.

Na publicação, Isabelle também agradeceu ao companheiro pela vida construída juntos: “Eu nunca vou conseguir te agradecer pelo que você fez por mim. Pela Maria. Pela nossa filha. Você me deu uma base. Uma família. Uma vida. Você é meu porto seguro”.

A atriz encerrou a homenagem com uma promessa de manter viva a memória do marido.

“Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome. Seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso. Te amo absurdamente. Te amo eternamente”, finalizou.

Quem é Isabelle Nassar

Nascida no Rio de Janeiro e criada no interior de Minas Gerais, Isabelle Nassar iniciou a carreira artística ainda na infância, aos seis anos, como bailarina. Mais tarde, migrou para o mundo da moda, desfilando para marcas internacionais, antes de se dedicar ao teatro e à televisão.

Formada em artes cênicas e pós-graduada em filosofia contemporânea, com pesquisas sobre o corpo e suas expressões, Isabelle também atua como dramaturga e pesquisadora.

No audiovisual, a atriz ganhou destaque em produções como Bom Dia, Verônica, da Netflix, interpretando Olga, e em Travessia, da Globo, no papel de Sara, uma amiga de Débora (Grazi Massafera) que retorna ao Brasil para desvendar os mistérios envolvendo a mãe de Chiara (Jade Picon). A atriz também está escalada para o elenco da aguardada novela Dona Beija (2026).

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Isabelle Nassar (@euisabellenassar)

