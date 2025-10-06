SAÚDE
É grave? Ator da Globo é internado às pressas em hospital no Rio
Samuel de Assis revelou estado de saúde após internação
Por Beatriz Santos
O ator Samuel de Assis foi internado às pressas neste domingo, 5, em um hospital do Rio de Janeiro após sofrer um pico de pressão. Hipertenso, o artista relatou que o quadro foi provocado por estresse e excesso de trabalho, mas garantiu que está se recuperando bem e deve receber alta em breve.
“Eu tô ótimo agora. O que eu tive foi um pico de pressão por um estresse absoluto, muito trabalho, muita coisa pra fazer e resolver, caí. Pressão foi lá pro alto e falei: ‘É melhor ir para o hospital para monitorar e cuidar’. Tô aqui e amanhã tô em casa”, afirmou o ator, com bom humor, em suas redes sociais.
Mesmo hospitalizado, Samuel manteve o astral leve e compartilhou vídeos em que aparece sorridente ao lado das enfermeiras que pediram selfies. As imagens rapidamente viralizaram e ajudaram a conter rumores sobre seu estado de saúde.
Amigos e colegas de elenco enviaram mensagens de apoio, e o ator agradeceu o carinho recebido, reforçando que está seguindo à risca as recomendações médicas.
Além da carreira como ator, Samuel de Assis vem ampliando sua presença na TV. Recentemente, ele assumiu o comando do programa A Voz do Carnaval, no Multishow, atração que revelou o novo intérprete da Beija-Flor de Nilópolis. O artista descreveu o projeto como a realização de um sonho antigo e demonstrou sua ligação com o samba.
“É aqui que rolam os ensaios, que a energia do Carnaval começa a ganhar corpo. A Beija-Flor não é qualquer escola; é a campeã do Carnaval do Rio 2025, com enredo que homenageou Laíla, um dos maiores nomes da história do samba”, declarou em vídeo ao lado do arquiteto Daniel Virgínio.
