SAÚDE

É grave? Ator da Globo é internado às pressas em hospital no Rio

Samuel de Assis revelou estado de saúde após internação

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

06/10/2025 - 9:56 h
Ator Samuel de Assis foi internado às pressas neste domingo
Ator Samuel de Assis foi internado às pressas neste domingo

O ator Samuel de Assis foi internado às pressas neste domingo, 5, em um hospital do Rio de Janeiro após sofrer um pico de pressão. Hipertenso, o artista relatou que o quadro foi provocado por estresse e excesso de trabalho, mas garantiu que está se recuperando bem e deve receber alta em breve.

“Eu tô ótimo agora. O que eu tive foi um pico de pressão por um estresse absoluto, muito trabalho, muita coisa pra fazer e resolver, caí. Pressão foi lá pro alto e falei: ‘É melhor ir para o hospital para monitorar e cuidar’. Tô aqui e amanhã tô em casa”, afirmou o ator, com bom humor, em suas redes sociais.

Mesmo hospitalizado, Samuel manteve o astral leve e compartilhou vídeos em que aparece sorridente ao lado das enfermeiras que pediram selfies. As imagens rapidamente viralizaram e ajudaram a conter rumores sobre seu estado de saúde.

Amigos e colegas de elenco enviaram mensagens de apoio, e o ator agradeceu o carinho recebido, reforçando que está seguindo à risca as recomendações médicas.

Além da carreira como ator, Samuel de Assis vem ampliando sua presença na TV. Recentemente, ele assumiu o comando do programa A Voz do Carnaval, no Multishow, atração que revelou o novo intérprete da Beija-Flor de Nilópolis. O artista descreveu o projeto como a realização de um sonho antigo e demonstrou sua ligação com o samba.

“É aqui que rolam os ensaios, que a energia do Carnaval começa a ganhar corpo. A Beija-Flor não é qualquer escola; é a campeã do Carnaval do Rio 2025, com enredo que homenageou Laíla, um dos maiores nomes da história do samba”, declarou em vídeo ao lado do arquiteto Daniel Virgínio.

Samuel de Assis Saúde

x