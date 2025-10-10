Morte de Odete Roitman faz padre tomar atitude drástica

A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã - Foto: Reprodução | TV Globo

A repercussão da morte de Odete Roitman está indo longe demais. O padre Cleber Pagliochi, de Chapecó, em Santa Catarina, usou suas redes sociais para se manifestar sobre os pedidos que vem recebendo para fazer orações para a vilã da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Em seu texto, o líder religioso reiterou que Odete é apenas uma personagem fictícia e que as pessoas deveriam interceder pela vida das pessoas reais. “Diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman”, iniciou ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, completou.

Por fim, Cleber Pagliochi fez um pedido aos fiéis. “Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança – e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho.Com gratidão, bom humor e fé, Pe. Cleber Pagliochi”, concluiu.

Confira o post: