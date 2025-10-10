Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > TELEVISÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DEU RUIM!

Morte de Odete Roitman faz padre tomar atitude drástica

O líder religioso se pronunciou nas redes sociais sobre o tema

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

10/10/2025 - 15:44 h
A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã
A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã -

A repercussão da morte de Odete Roitman está indo longe demais. O padre Cleber Pagliochi, de Chapecó, em Santa Catarina, usou suas redes sociais para se manifestar sobre os pedidos que vem recebendo para fazer orações para a vilã da novela ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

Em seu texto, o líder religioso reiterou que Odete é apenas uma personagem fictícia e que as pessoas deveriam interceder pela vida das pessoas reais. “Diante das inúmeras mensagens que venho recebendo, informo que não estarei atendendo pedidos de oração pela Odete Roitman”, iniciou ele.

Tudo sobre Televisão em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ex-amante de cantor baiano expõe affair com Caio Castro
Samba: grupo baiano lança feat com indicado ao Grammy 2025
Vampeta vs 14 criadoras de conteúdo: ex-jogador busca namoro

“Trata-se de uma personagem de novela, e por mais marcante que seja na memória popular, a oração cristã deve sempre se dirigir a pessoas reais e a situações concretas de nossa vida e fé”, completou.

Por fim, Cleber Pagliochi fez um pedido aos fiéis. “Sigamos rezando pelos que sofrem, pelos que lutam, pelos que precisam de consolo e esperança – e também para que a ficção nunca substitua a compaixão verdadeira que nasce do Evangelho.Com gratidão, bom humor e fé, Pe. Cleber Pagliochi”, concluiu.

Confira o post:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Cleber Pagliochi (@pe_cleber_pagliochi)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Odete Roitman padre Cleber Pagliochi Vale Tudo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã
Play

Apresentadora da Globo é hostilizada em loja: "Jornalixo"; veja vídeo

A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã
Play

Sinal da Record é invadido e mensagem misteriosa é exibida ao vivo

A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã
Play

"Agressão gratuita", diz repórter vítima de ataque durante ao vivo em Salvador

A trama está voltada para o mistério de quem matou a vilã
Play

VÍDEO: Ana Maria Braga dança pagode baiano ao vivo no Mais Você

x