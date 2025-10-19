ENTRETENIMENTO
Paula Lavigne posa nua e reação de Caetano Veloso chama atenção
Produtora compartilhou clique ousado nas redes e recebeu uma chuva de elogios — inclusive do marido
Por Iarla Queiroz
Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne, de 56 anos, surpreendeu os seguidores neste domingo, 19, ao publicar uma foto completamente nua em seu perfil no Instagram. Na imagem, a produtora apareceu em pé, de cabelos soltos e com um filtro que desfocava as partes íntimas.
Na legenda, ela brincou com a própria ousadia:
“Biscoitando. Pode ou é tarde demais?”, escreveu, em tom bem-humorado.
Ousadia e elogios nas redes
A publicação rapidamente movimentou os comentários. Fãs e amigos elogiaram a beleza e a autoconfiança de Paula, que esbanjou naturalidade ao posar sem roupas.
“Que mulher bonita, meu Deus”, escreveu um seguidor. “Maravilhosa”, elogiou outro. “Podes tudo, Paula Lavigne”, completou uma terceira pessoa.
Reação apaixonada de Caetano
Entre os inúmeros comentários, um em especial chamou atenção: o de Caetano Veloso. O cantor reagiu à publicação da esposa com um simples emoji de coração — gesto discreto, mas suficiente para derreter os internautas.
