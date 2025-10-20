Saiba o estado do filho de Patrícia Poeta após cirurgia de emergência

Felipe Poeta e Patrícia Poeta - Foto: Reprodução| Redes sociais

Felipe Poeta, DJ e filho da apresentadora Patrícia Poeta, enfrenta um momento delicado de saúde após ser diagnosticado com uma infecção grave no joelho. O quadro se agravou rapidamente e exigiu uma cirurgia de emergência para conter a infecção e evitar que ela se espalhasse para outras partes do corpo.

Segundo fontes próximas à família, Felipe começou a apresentar fortes dores e inchaço na região, o que levou à busca imediata por atendimento médico. Após exames detalhados, os especialistas confirmaram a infecção e optaram pela intervenção cirúrgica para limpar a área afetada e iniciar o tratamento adequado.

A cirurgia foi bem-sucedida, mas o DJ segue internado para observação e acompanhamento contínuo, enquanto os médicos monitoram sua recuperação de perto.

Aniversário no hospital

Atualmente, Felipe permanece com a perna imobilizada e em repouso absoluto, seguindo rigorosamente todas as orientações médicas para evitar o agravamento ou o retorno da infecção. A alta hospitalar ainda não tem previsão, já que o quadro requer acompanhamento constante e avaliações frequentes da equipe médica.

No último domingo,19, mesmo hospitalizado, Felipe celebrou o aniversário de 49 anos da mãe, Patrícia Poeta. A apresentadora passou o dia ao lado do filho e compartilhou com os seguidores momentos de carinho e esperança.

Nas redes sociais, Patrícia registrou a celebração simples, mas repleta de significado, ressaltando a importância de estarem juntos mesmo em circunstâncias difíceis.

Em declarações públicas, Patrícia reconheceu a gravidade da situação, mas reforçou sua confiança na recuperação do filho. “Estamos todos unidos para apoiar o Felipe, e tenho certeza de que ele sairá dessa ainda mais forte”, afirmou emocionada.