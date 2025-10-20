Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FAMOSOS

Saiba o estado do filho de Patrícia Poeta após cirurgia de emergência

Felipe Poeta foi diagnosticado com uma infecção grave no joelho

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

20/10/2025 - 17:55 h
Felipe Poeta e Patrícia Poeta
Felipe Poeta e Patrícia Poeta -

Felipe Poeta, DJ e filho da apresentadora Patrícia Poeta, enfrenta um momento delicado de saúde após ser diagnosticado com uma infecção grave no joelho. O quadro se agravou rapidamente e exigiu uma cirurgia de emergência para conter a infecção e evitar que ela se espalhasse para outras partes do corpo.

Segundo fontes próximas à família, Felipe começou a apresentar fortes dores e inchaço na região, o que levou à busca imediata por atendimento médico. Após exames detalhados, os especialistas confirmaram a infecção e optaram pela intervenção cirúrgica para limpar a área afetada e iniciar o tratamento adequado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A cirurgia foi bem-sucedida, mas o DJ segue internado para observação e acompanhamento contínuo, enquanto os médicos monitoram sua recuperação de perto.

Leia Também:

Conheça a influenciadora +18 que ganhou pro card no Mr. Olympia Brasil
Voltaram? Vini Jr. reage ao novo visual de Virginia Fonseca
Anitta confessa que está mais bonita pessoalmente após procedimentos

Aniversário no hospital

Atualmente, Felipe permanece com a perna imobilizada e em repouso absoluto, seguindo rigorosamente todas as orientações médicas para evitar o agravamento ou o retorno da infecção. A alta hospitalar ainda não tem previsão, já que o quadro requer acompanhamento constante e avaliações frequentes da equipe médica.

No último domingo,19, mesmo hospitalizado, Felipe celebrou o aniversário de 49 anos da mãe, Patrícia Poeta. A apresentadora passou o dia ao lado do filho e compartilhou com os seguidores momentos de carinho e esperança.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Matheus Baldi (@matheusbaldi.canal)

Nas redes sociais, Patrícia registrou a celebração simples, mas repleta de significado, ressaltando a importância de estarem juntos mesmo em circunstâncias difíceis.

Em declarações públicas, Patrícia reconheceu a gravidade da situação, mas reforçou sua confiança na recuperação do filho. “Estamos todos unidos para apoiar o Felipe, e tenho certeza de que ele sairá dessa ainda mais forte”, afirmou emocionada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

famosos famosos da Globo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Felipe Poeta e Patrícia Poeta
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Felipe Poeta e Patrícia Poeta
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Felipe Poeta e Patrícia Poeta
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Felipe Poeta e Patrícia Poeta
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x