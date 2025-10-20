Conheça a influenciadora +18 que ganhou pro card no Mr. Olympia Brasil

A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria - Foto: Reprodução | Instagram

Conhecida popularmente como Zoo, Priscila D’ávila chamou a atenção do público durante a disputa amadora do Mr. Olympia Brasil 2025. A influenciadora +18 conquistou o terceiro lugar na categoria fit model e ganhou um pro card, certificado que permite que ela concorra aos principais torneios internacionais de fisiculturismo.

Além de encantar com seu físico, Zoo atraiu os holofotes por sua profissão fora dos palcos. A moça, de 32 anos, atua como produtora de conteúdo adulto nas plataformas Privacy e OnlyFans, publicando fotos e vídeos sensuais.

Ela também trabalha como cantora e já se apresentou no Lollapalooza Brasil 2018 e no Rock in Rio 2019. Zoo ainda participou da segunda temporada do reality show ‘De Férias Com O Ex Brasil’ e conta com quase 4 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

Atualmente, ela é casada com o influenciador digital e youtuber Christian Figueiredo. Os dois são pais de dois garotinhos: Gael, de 6 anos de idade, e Nikki, de 4.