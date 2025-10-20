Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUCESSO

Conheça a influenciadora +18 que ganhou pro card no Mr. Olympia Brasil

A moça é casada com um influenciador famoso e já participou de um reality show

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 17:36 h
A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria
A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria -

Conhecida popularmente como Zoo, Priscila D’ávila chamou a atenção do público durante a disputa amadora do Mr. Olympia Brasil 2025. A influenciadora +18 conquistou o terceiro lugar na categoria fit model e ganhou um pro card, certificado que permite que ela concorra aos principais torneios internacionais de fisiculturismo.

Além de encantar com seu físico, Zoo atraiu os holofotes por sua profissão fora dos palcos. A moça, de 32 anos, atua como produtora de conteúdo adulto nas plataformas Privacy e OnlyFans, publicando fotos e vídeos sensuais.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ZOO (@zoofficial)

Ela também trabalha como cantora e já se apresentou no Lollapalooza Brasil 2018 e no Rock in Rio 2019. Zoo ainda participou da segunda temporada do reality show ‘De Férias Com O Ex Brasil’ e conta com quase 4 milhões de seguidores em seu perfil do Instagram.

Leia Também:

Voltaram? Vini Jr. reage ao novo visual de Virginia Fonseca
Anitta confessa que está mais bonita pessoalmente após procedimentos
Caetano Veloso se encanta com vídeo de senhora cantando: "Emocionado"

Atualmente, ela é casada com o influenciador digital e youtuber Christian Figueiredo. Os dois são pais de dois garotinhos: Gael, de 6 anos de idade, e Nikki, de 4.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ZOO (@zoofficial)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Criadora de conteúdo adulto Fisiculturismo influenciadora Mr. Olympia Brasil Mr. Olympia fisiculturismo zoo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

A famosa ficou em terceiro lugar na sua categoria
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x