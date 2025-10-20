Caetano Veloso se encanta com vídeo de senhora cantando: "Emocionado"

Caetano Veloso - Foto: Reprodução| Redes sociais

Caetano Veloso se emocionou nesta segunda-feira,20, ao assistir a um vídeo de Dona Lila, uma cozinheira de Recife, cantando uma de suas músicas mais emblemáticas, “Força Estranha”, composta em 1978. O registro não comoveu apenas o cantor, mas também milhares de internautas.

No vídeo, a pernambucana de 57 anos aparece entoando a canção durante o intervalo de trabalho no restaurante Aconchego da Lila (PE). A espontaneidade e emoção de Dona Lila encantaram o público e fizeram o vídeo viralizar nas redes sociais.

Tocado com a homenagem, Caetano Veloso compartilhou o vídeo em suas redes sociais e fez um pedido aos seguidores: “Vamos deixar Dona Lila famosa?”, disse o artista. A esposa de Caetano, Paula Lavigne, questinou: “Vamos ?" Ele respondeu: "Vamos! Porque ela canta lindo, eu fiquei emocionado".

Nos comentários da publicação, diversos fãs elogiaram a cozinheira pela performance. “Bravo, Dona Lila! Voz linda”, elogiou um seguidor. “Se eu fiquei emocionado, imagina o criador da canção!”, comentou outro.

“Esse homem não tem noção de quantas, centenas, milhares de vidas ele impactou”, acrescentou um terceiro.