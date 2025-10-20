Rafa Justus rebate rumor polêmico sobre decote, funk e álcool; entenda

Rafaella Justus veio a público esclarecer que nunca fez tais declarações - Foto: Reprodução | Instagram

Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, usou suas redes sociais para desmentir uma série de rumores que circulavam sobre seu comportamento e preferências pessoais.

A influenciadora negou declarações falsas sobre roupas decotadas, funk e consumo de bebidas alcoólicas, reforçando que suas escolhas não devem ser rotuladas.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Circulou, no Instagram, uma postagem com a frase: "Maturidade! Rafa Justus afirma que não gosta de usar roupas decotadas, ouvir músicas com letras explícitas e acredita que, mesmo após completar 18 anos, não irá consumir bebidas alcoólicas".



A jovem, atualmente com 16 anos, veio a público esclarecer que nunca fez tais declarações. “Gente, de onde surgiu isso? A internet realmente inventa cada coisa… Eu não tenho absolutamente nada contra roupas decotadas e adoro um funkzinho! Isso não tem nada a ver com maturidade, é só questão de estilo e gosto pessoal”, escreveu Rafa.

A influenciadora destacou que suas preferências não devem ser interpretadas como padrões de maturidade. “Isso não tem nada a ver com maturidade, é só questão de estilo e gosto pessoal”, completou.

influenciadora destacou que suas preferências não devem ser interpretadas como padrões | Foto: Reprodução | Instagram

Reflexão sobre autoestima

Anteriormente, Rafaella já compartilhou um desabafo sobre a própria imagem e autoestima. “Eu me acho bonita, mas não só pela aparência. Acho que a verdadeira beleza está em como a gente se enxerga, se trata e trata os outros. Passei a me sentir realmente bonita quando parei de me comparar e comecei a valorizar o que me torna única. Todo mundo tem inseguranças, e tudo bem”, afirmou.