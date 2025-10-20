Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FOCADO

Sem camisa, filho de Xanddy e Carla Perez exibe dieta para campeonato

Victor Alexandre vai participar de um campeonato de fisiculturismo

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

20/10/2025 - 11:45 h
Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo
Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo -

O filho de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre, de 22 anos, está se preparando para o seu primeiro campeonato de fisiculturismo e, no domingo, 19, mostrou um pouco da sua dieta antes da competição, que vai acontecer no dia 1º de novembro.

Em uma publicação no Instagram, o jovem exibiu o seu café da manhã simples e saudável, com sanduíches, frutas e iogurte. “Cansado, não queria fazer nada complexo, então dois sanduíches meio que margueritas com espinafres, tomates, molho e queijo mussarela. Morangos, dois kiwis de sempre, iogurte grego sem gordura mais whey e uma pitadinha de doce”, detalhou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Leia Também:

Filho de Xanddy e Carla Perez anuncia carreira inusitada e surpreende
Influenciadora é internada após usar remédio “milagroso” para emagrecer
Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto

Na quarta-feira, 15, Victor Alexandre revelou que participará do campeonato. “Vamos ver até onde posso chegar aplicando tudo que estudo e vivo: cinesiologia, nutrição e muita disciplina! Vai ser intenso, louco e transformador”, disse. O filho de Xanddy e Carla ainda tem um total de 14 dias de preparação.

A competição, segundo Victor, é no modelo “não testada”, ou seja, há possibilidade de competir com atletas que usam algum tipo de substância. Ele contou que será o próprio coach e irá compartilhar a rotina de preparação, treinos e dieta nas redes sociais. “Vou colocar meus estudos e experiência para ralar”, brincou.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Victor Alexandre (@victoralexandrecp)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Perez Fisiculturismo victor alexandre xanddy

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x