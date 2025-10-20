Sem camisa, filho de Xanddy e Carla Perez exibe dieta para campeonato

Victor Alexandre vai participar de campeonato de fisiculturismo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O filho de Xanddy e Carla Perez, Victor Alexandre, de 22 anos, está se preparando para o seu primeiro campeonato de fisiculturismo e, no domingo, 19, mostrou um pouco da sua dieta antes da competição, que vai acontecer no dia 1º de novembro.

Em uma publicação no Instagram, o jovem exibiu o seu café da manhã simples e saudável, com sanduíches, frutas e iogurte. “Cansado, não queria fazer nada complexo, então dois sanduíches meio que margueritas com espinafres, tomates, molho e queijo mussarela. Morangos, dois kiwis de sempre, iogurte grego sem gordura mais whey e uma pitadinha de doce”, detalhou.

Na quarta-feira, 15, Victor Alexandre revelou que participará do campeonato. “Vamos ver até onde posso chegar aplicando tudo que estudo e vivo: cinesiologia, nutrição e muita disciplina! Vai ser intenso, louco e transformador”, disse. O filho de Xanddy e Carla ainda tem um total de 14 dias de preparação.

A competição, segundo Victor, é no modelo “não testada”, ou seja, há possibilidade de competir com atletas que usam algum tipo de substância. Ele contou que será o próprio coach e irá compartilhar a rotina de preparação, treinos e dieta nas redes sociais. “Vou colocar meus estudos e experiência para ralar”, brincou.