Influenciadora é internada após usar remédio “milagroso” para emagrecer

Mayara Cardoso é influenciadora digital - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A influenciadora digital Mayara Cardoso, de 31 anos, passou por um susto recentemente. Ela, que é conhecida por sua amizade com Bianca Andradee por participar do reality ‘De Férias com o Ex’, precisou ser internada após ingerir medicações para emagrecer.

Mayara fez um desabafo e contou que decidiu tomar um remédio “milagroso” sem acompanhamento médico e acabou passando mal. “Trabalhar com a própria imagem não é fácil”, iniciou.

“Nada do que fazia era suficiente e, apesar dos resultados aparentes, senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque todo mundo toma alguma coisa. Resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e, principalmente, sem nenhum tipo de indicação ou necessidade”, disse Mayara.

A influenciadora relatou que teve “episódios de vômito e diarreia tão frequentes em tão pouco tempo, que me levaram à desidratação, tive que correr para o hospital”. Além disso, ela refletiu sobre os bastidores da vida sob os holofotes e a cobrança constante pela aparência perfeita. Ela contou que, mesmo após superar uma depressão e adotar hábitos saudáveis, ainda enfrenta a pressão estética.

Mayara Cardoso completou: “Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão?”.