Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREOCUPANTE

Influenciadora é internada após usar remédio “milagroso” para emagrecer

Remédio causou reações inesperadas na influenciadora

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 11:00 h
Mayara Cardoso é influenciadora digital
Mayara Cardoso é influenciadora digital -

A influenciadora digital Mayara Cardoso, de 31 anos, passou por um susto recentemente. Ela, que é conhecida por sua amizade com Bianca Andradee por participar do reality ‘De Férias com o Ex’, precisou ser internada após ingerir medicações para emagrecer.

Mayara fez um desabafo e contou que decidiu tomar um remédio “milagroso” sem acompanhamento médico e acabou passando mal. “Trabalhar com a própria imagem não é fácil”, iniciou.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Nada do que fazia era suficiente e, apesar dos resultados aparentes, senti que precisava de algo a mais, de algo mágico, até porque todo mundo toma alguma coisa. Resolvi tomar um remédio pra emagrecer sem nenhum tipo de acompanhamento e, principalmente, sem nenhum tipo de indicação ou necessidade”, disse Mayara.

Leia Também:

VÍDEO: filha de Neymar é atingida por bola na cabeça e chora
Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto
Aprovou! Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela

A influenciadora relatou que teve “episódios de vômito e diarreia tão frequentes em tão pouco tempo, que me levaram à desidratação, tive que correr para o hospital”. Além disso, ela refletiu sobre os bastidores da vida sob os holofotes e a cobrança constante pela aparência perfeita. Ela contou que, mesmo após superar uma depressão e adotar hábitos saudáveis, ainda enfrenta a pressão estética.

Mayara Cardoso completou: “Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Será que não é a hora de conversar sobre o quanto a gente se cobra e se maltrata buscando por uma beleza que não tem nada de bonito, é só um padrão?”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

influenciadora Mayara Cardoso Saúde

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mayara Cardoso é influenciadora digital
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Mayara Cardoso é influenciadora digital
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Mayara Cardoso é influenciadora digital
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Mayara Cardoso é influenciadora digital
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x