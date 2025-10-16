Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VIRALIZOU

VÍDEO: filha de Neymar é atingida por bola na cabeça e chora

Mavie foi segurada por Neymar para não cair no chão

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 9:45 h
Neymar e Mavie
Neymar e Mavie -

A filha de Neymar com Bruna Biancardi, Mavie, de 2 anos, acabou sendo atingida por uma bola na noite de quarta-feira, 15, na Vila Belmiro, na cidade de Santos, em São Paulo. A pequena foi acompanhar o pai durante a partida entre Santos e Corinthians.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Mavie estava na lateral do campo junto ao pai quando a situação ocorreu. A bola veio desgovernada e acabou acertando a pequena em cheio na cabeça.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Arma na cabeça: Gracyanne Barbosa vive momentos de terror em assalto
Aprovou! Poliana Rocha posta foto de Zé Felipe e Ana Castela
Davi Brito discute com apresentador durante programa ao vivo

A criança foi segurada pelo jogador para não cair e, após alguns segundos, Neymar acabou precisando pegá-la no colo após ela começar a chorar. A ação rápida de Neymar não passou despercebida pela web e a situação viralizou.

Veja o momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bruna biancardi Mavie neymar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Neymar e Mavie
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Neymar e Mavie
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Neymar e Mavie
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Neymar e Mavie
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x