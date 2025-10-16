VIRALIZOU
VÍDEO: filha de Neymar é atingida por bola na cabeça e chora
Mavie foi segurada por Neymar para não cair no chão
Por Edvaldo Sales
A filha de Neymar com Bruna Biancardi, Mavie, de 2 anos, acabou sendo atingida por uma bola na noite de quarta-feira, 15, na Vila Belmiro, na cidade de Santos, em São Paulo. A pequena foi acompanhar o pai durante a partida entre Santos e Corinthians.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que Mavie estava na lateral do campo junto ao pai quando a situação ocorreu. A bola veio desgovernada e acabou acertando a pequena em cheio na cabeça.
Leia Também:
A criança foi segurada pelo jogador para não cair e, após alguns segundos, Neymar acabou precisando pegá-la no colo após ela começar a chorar. A ação rápida de Neymar não passou despercebida pela web e a situação viralizou.
Veja o momento:
Tadinha da Mavie. 🥹 pic.twitter.com/6s1nO3BIN4— Falando de Alvinegro 👑 (@fdalvinegro) October 16, 2025
