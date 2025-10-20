Ana Castela e Zé Felipe são detonados pelo pai da cantora: “Melação”

Zé Felipe e Ana Castela - Foto: Reprodução | SBT

Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais grudados após assumirem o relacionamento. O casal acabou sendo alvo de comentários do pai da própria cantora no domingo, 19, durante uma reunião de família e amigos realizada na casa da boiadeira, em Londrina, Paraná.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os artistas levaram bronca de Rodrigo Castela. O momento foi registrado por João Victor, amigo de Zé Felipe. No vídeo, os cantores aparecem sentados lado a lado e trocando carícias. “Que melação!”, disparou o pai de Ana Castela.

João colocou mais lenha na fogueira: “Ô, fica beijando na boca toda hora”. “Não tem respeito com a gente”, brincou o pai de Ana Castela.

O pai da Ana Castela com ciúmes da “melação” entre a filha e o Zé Felipe! Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Rc2BKQPi66 — SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 20, 2025

O casal assumiu o relacionamento de vez no último domingo, 19. Eles divulgaram um registro em que aparecem se beijando em rede nacional. A foto foi feita durante a participação dos cantores no programa 'Domingo Legal', da Record TV.

Antes disso, Ana já havia confirmado o envolvimento com Zé. “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, afirmou em entrevista a Lucas Pasin.

