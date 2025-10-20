EITA!
Ana Castela e Zé Felipe são detonados pelo pai da cantora: “Melação”
Casal levou uma bronca do pai da boiadeira
Por Edvaldo Sales
Zé Felipe e Ana Castela estão cada vez mais grudados após assumirem o relacionamento. O casal acabou sendo alvo de comentários do pai da própria cantora no domingo, 19, durante uma reunião de família e amigos realizada na casa da boiadeira, em Londrina, Paraná.
Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, os artistas levaram bronca de Rodrigo Castela. O momento foi registrado por João Victor, amigo de Zé Felipe. No vídeo, os cantores aparecem sentados lado a lado e trocando carícias. “Que melação!”, disparou o pai de Ana Castela.
João colocou mais lenha na fogueira: “Ô, fica beijando na boca toda hora”. “Não tem respeito com a gente”, brincou o pai de Ana Castela.
Veja:
O pai da Ana Castela com ciúmes da “melação” entre a filha e o Zé Felipe! Kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/Rc2BKQPi66— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 20, 2025
Leia Também:
Assumiu de vez!
O casal assumiu o relacionamento de vez no último domingo, 19. Eles divulgaram um registro em que aparecem se beijando em rede nacional. A foto foi feita durante a participação dos cantores no programa 'Domingo Legal', da Record TV.
Antes disso, Ana já havia confirmado o envolvimento com Zé. “A gente está se conhecendo e isso não dá para negar, né? A internet toda está sabendo. E como eu já falei em uma entrevista, a internet é de pular etapas. Aparece uma foto e: ‘Ah, Ana Castela e Zé Felipe já estão namorando’”, afirmou em entrevista a Lucas Pasin.
Veja o beijo:
Veja o momento em que Ana Castela e Zé Felipe se beijaram durante o Domingo Legal! ❤️ pic.twitter.com/yacHoWnsHt— SERTANEJO NA NET (@sertanejonanet) October 19, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes