Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA RADICAL

Anitta confessa que está mais bonita pessoalmente após procedimentos

A famosa contou que as fotos não estão exibindo o resultado oficial

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 16:00 h
Anitta mudou drasticamente o rosto
Anitta mudou drasticamente o rosto -

Anitta voltou a rebater as críticas que vem recebendo após realizar novos procedimentos estéticos em seu rosto. A famosa concedeu uma entrevista a influenciadora Bianca Andrade durante um baile de Halloween e afirmou que as fotos não estão captando sua beleza real.

Leia Também:

Caetano Veloso se encanta com vídeo de senhora cantando: "Emocionado"
Irmão PCD de Zezé Di Camargo abre o jogo sobre abandono familiar
Rafa Justus rebate rumor polêmico sobre decote, funk e álcool; entenda

“Pessoalmente está ainda [mais bonita]”, disparou Bianca ao encontrar a amiga. Sem papas na língua, Anitta reforçou que está igual uma paisagem que é mais bonita ao vivo. “Pessoalmente tá babado, a foto não tá entregando. Tô que nem paisagem. Pessoalmente você fala: 'Uau', na foto você fala: 'Hm, talvez'”, brincou ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que a famosa vem recebendo duras críticas nas redes sociais após apresentar seu “novo rosto”. Em um desabafo recente, ela afirmou que sempre realizou procedimentos para se sentir bem e continuará fazendo até ficar totalmente satisfeita.

“Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol (da saga Senhor dos Anéis) ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, disparou ela durante uma transmissão ao vivo no Instagram.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anitta cantora procedimento estético

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Anitta mudou drasticamente o rosto
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x