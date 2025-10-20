Anitta confessa que está mais bonita pessoalmente após procedimentos

Anitta mudou drasticamente o rosto - Foto: Reprodução | Instagram

Anitta voltou a rebater as críticas que vem recebendo após realizar novos procedimentos estéticos em seu rosto. A famosa concedeu uma entrevista a influenciadora Bianca Andrade durante um baile de Halloween e afirmou que as fotos não estão captando sua beleza real.

“Pessoalmente está ainda [mais bonita]”, disparou Bianca ao encontrar a amiga. Sem papas na língua, Anitta reforçou que está igual uma paisagem que é mais bonita ao vivo. “Pessoalmente tá babado, a foto não tá entregando. Tô que nem paisagem. Pessoalmente você fala: 'Uau', na foto você fala: 'Hm, talvez'”, brincou ela.

Anitta sobre sua beleza atualmente



Vale lembrar que a famosa vem recebendo duras críticas nas redes sociais após apresentar seu “novo rosto”. Em um desabafo recente, ela afirmou que sempre realizou procedimentos para se sentir bem e continuará fazendo até ficar totalmente satisfeita.

“Sou eu que faço o que quiser com meu corpo. Se amanhã eu quiser virar o Sméagol (da saga Senhor dos Anéis) ou o Fofão, eu viro. Se quiser ficar desfigurada, eu posso. O corpo é meu”, disparou ela durante uma transmissão ao vivo no Instagram.