Irmão PCD de Zezé Di Camargo abre o jogo sobre abandono familiar

Welington e os dois irmãos famosos

Welington Camargo usou suas redes sociais para dar um fim aos boatos em torno de sua relação com os familiares. Irmão PCD (Pessoa com Deficiência) dos cantores Zezé Di Camargo e Luciano, o rapaz publicou um vídeo em seu Instagram, neste sábado, 18, falando sobre o suposto abandono dos parentes.

“São comentários maldosos. Eu não ia falar nada, mas estão usando o nome dos meus irmãos, dizendo que eles me abandonaram, que não ligam para mim. Quero dizer que nada disso é verdade Quem conhece o Zezé e o Luciano, os dois são maravilhosos”, disse ele

O cantor gospel ainda reforçou que Zezé foi quem lhe deu seu primeiro apartamento. “O meu primeiro carro e apartamento, que me deu foi o Zezé. Não existe nem um pingo de verdade nisso aí. Por favor, parem com maldade”, pediu.

Dificuldades como PCD

Wellington costuma usar seu perfil do Instagram para compartilhar as dificuldades que vive como um cadeirante. Em um vídeo recente, ele contou que precisa tomar banho com balde, pois sua cadeira não cabe no box do chuveiro.

Segundo ele, a publicação serviu para mostrar ao público que ele não tem uma vida de luxo só por ser irmão de dois artistas famosos e milionários. “Só estou mostrando porque, ontem, uma pessoa disse que eu era famoso, que não precisava de nada. Olha só como estou tomando banho: de baldinho, porque a minha cadeira não passa ali. Não vejo demérito nenhum. Enfrento as dificuldades da vida. As que vierem, eu enfrento”, disparou.

“Só não vou enfrentar a morte, porque essa não dá pra enfrentar. Então, parem de dizer que a minha vida é mil maravilhas, que eu tenho fama, porque fama não enche a barriga de ninguém. Eu tenho quem me ajude, mas eu vou à luta”, finalizou.