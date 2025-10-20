Voltaram? Vini Jr. reage ao novo visual de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e Vini Jr. - Foto: Reprodução| Instagram

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta segunda-feira,20,ao exibir seu novo visual. Envolta em rumores sobre uma possível reconciliação, o jogador do Real Madrid, Vini Jr., reagiu à postagem da influenciadora.

Os internautas foram à loucura com o gesto do jogador, aumentando as especulações de uma volta entre os dois. Na publicação, Virginia surgiu mais loira do que nunca e escreveu: “Oi, loiro, voltei. Tava com saudade, pô…”

Nos comentários, o atleta marcou presença reagindo com emojis de rosto apaixonado: “😍😍😍😍😍”. Além dele, até a ex-sogra da apresentadora, Poliana Rocha, comentou sobre a transformação. “Amei”, escreveu.

Após as polêmicas recentes, a atitude de Vini Jr. reacendeu na internet os questionamentos sobre uma possível volta do casal.