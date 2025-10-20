FAMOSOS
Voltaram? Vini Jr. reage ao novo visual de Virginia Fonseca
Atitude do jogador reacendeu na internet os questionamentos sobre uma possível volta do casal
Virginia Fonseca movimentou as redes sociais nesta segunda-feira,20,ao exibir seu novo visual. Envolta em rumores sobre uma possível reconciliação, o jogador do Real Madrid, Vini Jr., reagiu à postagem da influenciadora.
Os internautas foram à loucura com o gesto do jogador, aumentando as especulações de uma volta entre os dois. Na publicação, Virginia surgiu mais loira do que nunca e escreveu: “Oi, loiro, voltei. Tava com saudade, pô…”
Nos comentários, o atleta marcou presença reagindo com emojis de rosto apaixonado: “😍😍😍😍😍”. Além dele, até a ex-sogra da apresentadora, Poliana Rocha, comentou sobre a transformação. “Amei”, escreveu.
Após as polêmicas recentes, a atitude de Vini Jr. reacendeu na internet os questionamentos sobre uma possível volta do casal.
