Lucas Souza revela que casamento com Jojo Todynho prejudicou carreira

Os dois terminaram o romance com uma série de polêmicas - Foto: Reprodução | Instagram

Lucas Souza voltou a falar sobre o fim de seu casamento com Jojo Todynho. O influenciador concedeu uma entrevista recentemente e alegou que a famosa fez um inferno na vida dele enquanto ele participava do reality show ‘A Fazenda’, da Record TV.

“Enquanto eu estava na Fazenda, ela fez um inferno na minha vida. Prefiro nem falar muito sobre isso”, disse ele durante o podcast ‘Sem Filtro’, apresentado por Luiza Ambiel, que vai ao ar neste segunda-feira, 20.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O rapaz ainda contou que acredita que a morena não gostava dele de verdade, pois se preocupava mais com a opinião pública do que com o romance em si. “Sinceramente, acho que não. Pra fazer o que ela fez, não dá pra dizer que gostava. Na época, ela estava mais preocupada com a opinião dos outros”, disparou.

“Ela se importava muito com o que as pessoas iam pensar dela, ainda mais com eu indo bem no reality, quebrando estereótipos, o público gostando de mim… talvez isso tenha incomodado”, completou.

Lucas também afirmou que acredita que Jojo tenha o atacado publicamente para se validar como superior. “Eu estava bem-visto, e ela acabou reforçando estereótipos e falando coisas que não eram verdade. Entendo que foi uma forma dela se defender, porque estava sendo muito atacada. E, numa separação, o lado da mulher costuma pesar mais, ainda mais quando ela termina gostando”, revelou.

O romance prejudicou o trabalho

Durante o bate papo, Lucas explicou que a exposição excessiva do casamento foi o que atrapalhou o casal e chegou até a prejudicar o trabalho dele como oficial do exército, fazendo com que ele deixasse o cargo para virar influenciador digital.

“Eu amei a Jojo. Ela foi uma pessoa muito boa pra mim e, na época, não me via separado dela. Nosso relacionamento foi muito exposto. Acho que ela perdeu um pouco a mão nisso, e eu também não sabia lidar. Isso acabou prejudicando meu trabalho, mas o sentimento entre a gente era recíproco”, finalizou.