Luana Piovani detona ex-BBB famosa: “Deveria aprender a ser humana”

Luana Piovani falou abertamente sobre a moça - Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani não escondeu seu ranço pela influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa. A atriz deixou um comentário detonando a ex-BBB nesta segunda-feira, 20, após ela ir fantasiada de Elke Maravilha para um baile de Halloween.

Em entrevista ao portal Splash, Bianca alega que a escolha da referência se deu pela admiração por Elke. “Hoje eu tô vendo todo mundo me olhar de um jeito mais especial do que quando estou de Boca Rosa. A Elke é um presente, esse legado. Eu queria voltar no tempo e resgatar alguém que fosse muito importante para o nosso país, e a Elke é essa mulher”, disse ela.

Incomodada com a fala da morena, Piovani rebateu a declaração e alegou que a moça deveria aprender a ser mais humana. “Você deveria era querer aprender com a Elke a ser humana, porque pôr a peruca é fácil”, disparou.

Comentário de Luana Piovani sobre Bianca Andrade | Foto: Reprodução | Instagram

*Até o momento, Bianca Andrade não respondeu ao ataque de Luana Piovani.