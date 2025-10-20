OBJETIFICAÇÃO FEMININA
Sheila Mello relembra episódios de assédio em desabafo
A famosa contou detalhes sobre o ocorrido
Sheila Mello surpreendeu os admiradores ao fazer um desabafo sobre os episódios de assédio que viveu ao longo da vida. A dançarina fez uma reflexão sobre a objetificação feminina, nesta segunda-feira, 20, e reforçou que foi vista de outro modo pelos homens muito antes de posar nua na revista Playboy.
“A Playboy não entra nesse contexto. 'Ah, a partir daqui eu fui objetificada'. Não. Vamos falar a verdade, né? A gente é uma sociedade machista, então se você está com uma calça apertada no ônibus você vai ser assediada”, disse ela, que ficou conhecida ao dançar na banda É O Tchan.
“Antes de fazer a Playboy eu tenho uma história de 20 anos. Coloca [desde] o momento que o peitinho nasce na menina, eu sei o tanto de assédio, o tanto de coisa que eu sofri e não tinha tido Playboy”, relembrou.
A famosa ainda reforçou que o assédio acontece de diversas formas. “Quem é escroto vai te cumprimentar assim, aquela coisa te assediando, o escroto que assedia vai te assediar de várias formas”, finalizou.
