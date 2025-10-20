Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de crimes envolvendo dinheiro

Cid Moreira com um dos filhos e a esposa - Foto: Reprodução | Instagram

A batalha entre os filhos de Cid Moreira e a viúva do jornalista, Maria de Fátima Sampaio Moreira, continua dando o que falar na web. Roger e Rodrigo Moreira acusam a madrasta de cometer cerca de oito crimes envolvendo o dinheiro do comunicador, que faleceu em 2024.

De acordo com informações do portal Splash, do UOL, os herdeiros do artista solicitaram a abertura de um inquérito ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a fim de investigar um desvio de cerca de R$ 100 milhões das contas do comunicador, enquanto ele ainda estava vivo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os rapazes alegam que Fátima cometeu os crimes de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito, omissão de rendimentos, associação continuada e interposição de terceiros, sonegação fiscal, transações imobiliárias e relações empresariais irregulares.

Dentre os argumentos apresentados pelos advogados de Roger e Rodrigo estão o da incompatibilidade patrimonial de Fátima com os rendimentos declarados por ela. Além do subfaturamento na venda da casa que Cid morava com ela, que estava avaliada em R$ 4 milhões, mas foi repassada por apenas R$ 1 milhão.

Maria de Fátima não se pronunciou sobre o assunto até o momento e o Ministério Público ainda está analisando o pedido dos filhos de Cid Moreira, que caso seja atendido pode contar com a participação do órgão para aprofundar a investigação.