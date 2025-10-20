Menu
CASOS DE FAMÍLIA

Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de crimes envolvendo dinheiro

Os rapazes acusaram a moça de cometer cerca de oito crimes

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

20/10/2025 - 21:15 h
Cid Moreira com um dos filhos e a esposa
Cid Moreira com um dos filhos e a esposa -

A batalha entre os filhos de Cid Moreira e a viúva do jornalista, Maria de Fátima Sampaio Moreira, continua dando o que falar na web. Roger e Rodrigo Moreira acusam a madrasta de cometer cerca de oito crimes envolvendo o dinheiro do comunicador, que faleceu em 2024.

De acordo com informações do portal Splash, do UOL, os herdeiros do artista solicitaram a abertura de um inquérito ao Ministério Público do Rio de Janeiro, a fim de investigar um desvio de cerca de R$ 100 milhões das contas do comunicador, enquanto ele ainda estava vivo.

Os rapazes alegam que Fátima cometeu os crimes de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito, omissão de rendimentos, associação continuada e interposição de terceiros, sonegação fiscal, transações imobiliárias e relações empresariais irregulares.

Dentre os argumentos apresentados pelos advogados de Roger e Rodrigo estão o da incompatibilidade patrimonial de Fátima com os rendimentos declarados por ela. Além do subfaturamento na venda da casa que Cid morava com ela, que estava avaliada em R$ 4 milhões, mas foi repassada por apenas R$ 1 milhão.

Maria de Fátima não se pronunciou sobre o assunto até o momento e o Ministério Público ainda está analisando o pedido dos filhos de Cid Moreira, que caso seja atendido pode contar com a participação do órgão para aprofundar a investigação.

