Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÊMICA

Mateus Solano se pronuncia e nega tapa em celular de fã durante peça

Ator divulgou vídeo mostrando sua versão do episódio que viralizou na internet e explicou toda a situação em tom irônico

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

21/10/2025 - 12:55 h
Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa
Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa -

Mateus Solano se manifestou nesta terça-feira, 21, nas redes sociais após viralizar um vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa da plateia durante a peça O Figurante.

O caso aconteceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no dia 14 de outubro. O ator, de 44 anos, negou o tapa e divulgou um novo vídeo mostrando o ocorrido por outro ângulo, dando sua versão da história.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

De ouro? Ana Castela paga R$ 30 mil em geladeira com função inusitada
Ana Castela desabafa sobre relação dos pais com Zé Felipe
Filhos de Cid Moreira acusam madrasta de crimes envolvendo dinheiro

Em tom de ironia, Mateus iniciou seu pronunciamento: "Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, eu venho a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil e o mundo pararam para comentar sobre o tapa mais famoso desde o 'tapa da pantera'. Sim, o tapa deste que vos fala."

Ele continuou explicando o que realmente aconteceu. "Achei o máximo a gente poder, através dessa polêmica, levantar um pouco a questão da falta de educação do público e os limites de um e do outro, do público e de quem está no palco", disse.

"A única coisa que eu fiquei me coçando para falar, mas eu resolvi deixar a poeira abaixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa. O que eu fiz foi agir como um trombadinha e, rapidamente, eu peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", completou.

Mateus explicou ainda que naquele dia estavam filmando a apresentação para enviar ao diretor, que reside em Portugal: "De tempos em tempos, a gente precisa filmar o espetáculo para mandar para o diretor poder me dirigir. Dizer: 'Olha, ali você ganhou, aqui você perdeu'.

"E não é que foi justamente no dia do 'tapa' que a gente estava filmando, portanto, eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica", finalizou.

O ator concluiu lembrando o público que a luz do celular atrapalha a atenção de todos no teatro: "O teatro não é captável, é um momento único", concluiu.

O que diz a assessoria

A assessoria de Mateus Solano reforçou que o público é orientado diversas vezes a não usar celulares durante a peça: “Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo, O Figurante, por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores.”

“Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos,” acrescentou a nota.

A assessoria explicou também que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação: “Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho.”

Veja vídeo do momento:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Mateus Solano polêmica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x