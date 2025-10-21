Mateus Solano se pronuncia e nega tapa em celular de fã durante peça

Mateus Solano se manifestou após vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa - Foto: Reprodução | Redes sociais

Mateus Solano se manifestou nesta terça-feira, 21, nas redes sociais após viralizar um vídeo no qual ele supostamente dá um tapa no celular de uma pessoa da plateia durante a peça O Figurante.

O caso aconteceu em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no dia 14 de outubro. O ator, de 44 anos, negou o tapa e divulgou um novo vídeo mostrando o ocorrido por outro ângulo, dando sua versão da história.

Em tom de ironia, Mateus iniciou seu pronunciamento: "Atenção, pronunciamento mais do que especial. Finalmente, eu venho a público para esclarecer a polêmica da semana passada. Afinal de contas, o Brasil e o mundo pararam para comentar sobre o tapa mais famoso desde o 'tapa da pantera'. Sim, o tapa deste que vos fala."

Ele continuou explicando o que realmente aconteceu. "Achei o máximo a gente poder, através dessa polêmica, levantar um pouco a questão da falta de educação do público e os limites de um e do outro, do público e de quem está no palco", disse.

"A única coisa que eu fiquei me coçando para falar, mas eu resolvi deixar a poeira abaixar, é que eu não dei tapa nenhum, nem no celular e muito menos em qualquer pessoa. O que eu fiz foi agir como um trombadinha e, rapidamente, eu peguei o celular, furtei o celular e joguei debaixo da poltrona", completou.

Mateus explicou ainda que naquele dia estavam filmando a apresentação para enviar ao diretor, que reside em Portugal: "De tempos em tempos, a gente precisa filmar o espetáculo para mandar para o diretor poder me dirigir. Dizer: 'Olha, ali você ganhou, aqui você perdeu'.

"E não é que foi justamente no dia do 'tapa' que a gente estava filmando, portanto, eu tenho provas de que eu fui um ninja. Consegui não parar o espetáculo, tirar o celular que estava me atrapalhando e causar essa polêmica", finalizou.

O ator concluiu lembrando o público que a luz do celular atrapalha a atenção de todos no teatro: "O teatro não é captável, é um momento único", concluiu.

O que diz a assessoria

A assessoria de Mateus Solano reforçou que o público é orientado diversas vezes a não usar celulares durante a peça: “Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo, O Figurante, por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores.”

“Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos,” acrescentou a nota.

A assessoria explicou também que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação: “Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho.”

Veja vídeo do momento: