POLÊMICA

VÍDEO: ex-ator da Globo dá tapa e derruba celular de fã

Ator foi acusado de agressão após o ocorrido

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 9:11 h
Ator foi acusado de agressão após o ocorrido
Ator foi acusado de agressão após o ocorrido

O ex-ator da TV Globo Mateus Solano está no centro de uma polêmica depois que um vídeo viralizou nas redes sociais na quarta-feira, 15. A gravação mostra o artista dando um tapa no celular de uma mulher que assistia à peça que ele protagoniza, ‘O Figurante’, na noite de terça-feira, 14.

Durante o espetáculo, Solano entrou em cena e notou que uma espectadora, sentada na primeira fileira, estava gravando com o celular. Na sequência, ele deu um tapa no aparelho para impedir a gravação e seguiu atuando normalmente.

O caso veio à tona depois que o jornalista Alessandro Lo-Bianco exibiu o vídeo no programa da RedeTV!. Segundo ele, o celular da mulher ficou cerca de 15 minutos no chão após o incidente. A espectadora afirmou, em conversa com Lo-Bianco, ter se sentido “agredida” com a atitude do ator.

Família revela causa da morte de atriz vencedora do Oscar
Saiba quais filmes brasileiros podem concorrer ao Oscar em 2026
Esta obra-prima do cinema pode ser salva por Leonardo DiCaprio

O que diz Mateus Solano

Em nota, a assessoria de Mateus Solano esclareceu que o público é orientado diversas vezes a não usar o celular durante o espetáculo. “Mateus Solano está há mais de um ano fazendo seu primeiro monólogo, O Figurante, por todo o país. Até agora, foram quase 200 apresentações assistidas por 100 mil espectadores”, disse.

“Antes do início de cada sessão, a plateia é avisada quatro vezes para desligar seus aparelhos celulares, que atrapalham, e muito, a quem está no palco e a quem está à volta; inclusive, para que a experiência no teatro, que acontece ao vivo, seja desfrutada ao máximo por todos”, seguiu.

O ator também explicou que o momento mostrado no vídeo faz parte da encenação. “Nesse momento do espetáculo mostrado no vídeo, quem retira o celular da plateia é Ivana, uma das personagens interpretadas por Mateus, que circula pelo teatro e interage com o público ao longo da encenação. Por fim, Mateus Solano se prontifica a reparar algum dano que tenha causado ao aparelho”, completou.

Veja o momento:

Mateus Solano TV Globo

