Saiba quais filmes brasileiros podem concorrer ao Oscar em 2026

Wagner Moura no filme 'O Agente Secreto' - Foto: Divulgação

Engana-se quem pensa que somente o filme “O Agente Secreto” deve concorrer a premiação do Oscar em 2026. Outras três obras brasileiras podem entrar na disputa pelo maior prêmio do cinema mundial nas categorias: melhor documentário, melhor curta-metragem de ficção e melhor curta documental.

Primeiro da lista, o documentário “Apocalipse nos trópicos” ganhou destaque durante sua passagem por festivais em Veneza, Telluride e Nova York. Dirigido por Petra Costa, o filme trata do impacto da religião na política brasileira.

Outra trama de destaque é o curta-metragem “Amarela”, que conta a história de uma adolescente nipo-brasileira que sonha em comemorar a vitória do Brasil na final da Copa do Mundo de 1998, contra a França, mas acaba sofrendo uma violência. O filme foi exibido na competição oficial do Festival de Cannes de 2024 e no HollyShorts.

Já o curta-metragem “Alice”, vencedor do prêmio de melhor curta internacional de documentário do Hot Docs, em Toronto, retrata uma mulher trans de Maceió que busca formas de se mostrar como artista, surfista e skatista em uma sociedade preconceituosa.

Onde assistir