De graça em Salvador: cinema vai exibir 75 filmes de terror

De 16 a 26 de outubro, o evento promove concursos criativos para os fãs de horror - Foto: Divulgação

No mês do Halloween, a capital baiana recebe mais uma edição da Mostra de Cinema Cine Horror. Sediado na sala de cinema Walter da Silveira, no subsolo da Biblioteca Central, o festival oferece, de forma gratuita, exibição de filmes, bate-papos com idealizadores, concursos e premiações, além de um concerto da Camerata Opus Lumen, da Osba. A programação começa na quinta-feira, 16, e se estende até o domingo, 19. Semana que vem, é retomada do dia 23 até o dia 26.

Idealizado há 10 anos pelo especialista em artes plásticas Val Oliveira, o Cine Horror é o primeiro e mais antigo evento do gênero realizado no Nordeste. Dedicado à exibição, difusão e debate sobre o cinema fantástico, que contempla os gêneros horror, suspense, trash, B-movies, ficção científica e fantasia, o festival já se consolidou na agenda cultural anual de Salvador.

Na mostra são apresentados filmes que não estão disponíveis nos streamings e nem em ampla distribuição pelo circuito comercial. A programação inclui longa-metragens e curta-metragens contemporâneos de países do mundo inteiro, negociados para exibição única ao público baiano durante os dias do evento. Nesta edição, serão exibidas 75 obras. A curadoria, comandada por Val, preza não só pela qualidade técnica da obra. Para ele, é importante pensar se o filme é interessante para o público, no “fator diversão”, como define.

“O processo é o mesmo há anos, formamos uma equipe de curadoria que assiste a todos os filmes que são inscritos e vamos avaliando, fazendo anotações e chegamos a um resultado que contemple os melhores filmes inscritos. Algumas vezes rola alguma discordância, mas sempre conversamos até chegar a um resultado que seja interessante para todos”, explica o idealizador.

A agenda de atividades também inclui debates com os idealizadores após a sessão de exibição do filme. Val esclarece que não existe um tema pré-definido para a discussão, a conversa é normalmente voltada para o trabalho do diretor, produtor ou ator.

| Foto: Divulgação

Maquiagem e cosplay

Neste ano, durante o festival, acontece a 3ª edição do Concurso de Maquiagem Online do Calafrio: Má Kê Horror. A mostra selecionará três finalistas com as melhores maquiagens inspiradas em filmes de horror. As inscrições podem ser feitas através de formulário online, disponibilizado no site oficial do evento (cinehorror.com.br), até as 23h59 do dia 20 de outubro.

Será realizado, também, o concurso e desfile de cosplay, que acontece no dia 25, a partir das 14h30. São disponibilizadas 30 vagas para o desfile. É possível obter mais informações no site. “A ideia de ter o cosplay no evento partiu do pensamento de ter uma renovação do público, de ter novas pessoas circulando no evento”, conta Val Oliveira.

Programação

| Foto: Divulgação

A programação do festival começa às 17h, com a apresentação da Camerata Opus Lumen, com temas de filmes de terror no repertório. A agenda de atividades segue com exibição de filmes a partir das 14h30 em todos os dias do evento. O encerramento acontece no dia 26, a partir das 16h30, com a exibição do longa Burnt Flowers, de Michael Fausti, e cerimônia de premiação.

O festival não se limita a entreter, tem também a função de ser um espaço de visibilidade de produções independentes. O cineasta Joel Caetano, que recebeu o prêmio de 2° lugar no Cine Horror, no ano de 2023, com o filme Arapuca, que trata sobre silêncios e dores familiares, sente-se emocionado ao relembrar do feito. “Não senti apenas a alegria de ter o reconhecimento pelo meu trabalho e pelo da equipe do filme, mas também a emoção de ser celebrado em um lugar que considero muito importante para a minha carreira”, ele conta.

João, que acompanha o festival desde a primeira edição, considera o evento um ponto de encontro e celebração da identidade nordestina dentro do cinema fantástico.

“Para nós, que batalhamos tanto para contar nossas histórias, ter um espaço como este é a certeza de que não estamos sozinhos nessa empreitada. É a resistência do cinema de gênero nordestino e brasileiro”, ele conclui.

X Mostra de Cinema CINE HORROR / Dias 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25 e 26 / Sala Walter da Silveira / Gratuito / Programação: cinehorror.com.br / Classificação indicativa: 16 anos

