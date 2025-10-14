A série policial e faroeste da Netflix que vai deixar você sem ar

Série é ambientada em um cenário praticamente inédito para séries policiais - Foto: Divulgação

Lançada na Netflix no final de setembro, Dark Winds rapidamente conquistou o público e a crítica. A série de suspense psicológico, criada por Graham Roland e baseada nos romances Leaphorn & Chee, de Tony Hillerman, acompanha o tenente Joe Leaphorn (Zahn McClarnon) e o novato Jim Chee (Kiowa Gordon) enquanto investigam crimes na Nação Navajo nos Estados Unidos durante os anos 1970.



Com três temporadas lançadas, as duas primeiras já estão disponíveis na Netflix, e a produção foi renovada para uma quarta temporada antes mesmo da estreia da terceira. Desde que chegou à plataforma de streaming, a série rapidamente entrou no TOP 10, ocupando hoje a terceira posição.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Faroeste dos anos 70 e suspense psicológico

Ambientada em um cenário praticamente inédito para séries policiais — as vastas paisagens do deserto americano na Nação Navajo —, a série cria uma atmosfera tensa e isolada. A trama começa com Leaphorn investigando um homicídio duplo em um motel de uma comunidade pacífica, quando recebe Jim Chee como assistente.

A ambientação remota, a cinematografia caprichada e os episódios relativamente curtos, de cerca de 40 minutos, tornam a narrativa intensa e de rápida absorção.

Além do mistério, a série se destaca pelos personagens multifacetados. Leaphorn e Chee não são apenas detetives: eles lidam com dilemas pessoais, responsabilidades profissionais e o choque entre a vida moderna e tradições ancestrais Navajo.

Essa profundidade permite que o público se conecte emocionalmente com a história, enquanto o suspense se intensifica a cada episódio, com crimes complexos e reviravoltas inesperadas.

Cultura indígena no centro da narrativa

Um dos grandes diferenciais de Dark Winds é o protagonismo dado à cultura Navajo. A série aborda crenças espirituais, costumes e histórias da comunidade, trazendo autenticidade à trama e ampliando a representação de povos nativos em produções televisivas. Essa abordagem fornece contexto e profundidade raramente vistos no gênero policial, além de enriquecer a experiência visual e emocional do público.

Produção de peso e equipe de estrelas

Nos bastidores, a série conta com nomes de peso como George R.R. Martin e Robert Redford como produtores executivos, além do próprio Roland e Zahn McClarnon. Redford, inclusive, já havia adaptado os romances de Hillerman anteriormente, e sua participação em um episódio de 2025 marcou seu último trabalho como ator.

Essa equipe garantiu roteiro sólido, atmosfera cuidadosa e ritmo preciso, resultando em uma série que conquistou elogios da crítica. No Rotten Tomatoes, todas as temporadas de Dark Winds possuem 100% de aprovação, algo raro e indicativo da qualidade da produção.

Popularidade e audiência

Desde que chegou à Netflix, Dark Winds se tornou rapidamente um sucesso, chegando ao top 10 da plataforma e atualmente ocupando a terceira posição em audiência.

O público tem elogiado a fidelidade histórica da ambientação, a atuação de Zahn McClarnon e Kiowa Gordon, e a qualidade do suspense. Enquanto muitas séries policiais se passam em grandes cidades, Dark Winds inova ao usar o deserto e a Nação Navajo como palco.