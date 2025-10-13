Homem mora com boneco realista de ator de Hollywood; veja foto

James Robertson-Reavis, artista que comprou o boneco - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem chamou atenção da web ao revelar que mora com um boneco realista do ator de Hollywood Henry Cavill, conhecido por interpretar o personagem Superman. Conhecido como James Robertson-Reavis, o rapaz contou que é colecionador e possui vários outros bonecos.

“Nós o compramos para exibir e usar no Instagram. [...] É como um colega de quarto”, disse ele em entrevista ao site Queerty, deixando claro que o brinquedo não é usado para fins sexuais ou algo do gênero.

James também revelou que a peça custa entre US$ 7 mil e US$ 12 mil (cerca de R$ 39 mil a R$ 67 mil) e que o boneco levou cerca de 350 horas para ser produzido, sendo uma criação do designer Steve Davies, do estúdio SD Sculpt & Design.

O brinquedo possui olhos de vidro, pelos reais no peito e nos braços, covinhas e tamanho fiel ao do ator hollywoodiano, que já participou de produções como “Stardust: O Mistério da Estrela” e “Homem de Aço”.