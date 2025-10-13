NO STREAMING
Este terror psicológico é o novo sucesso da crítica; entenda a trama
Mistério, suspense e drama psicológico marcam a história desse filme
Este filme de terror promete surpreender o público até o último segundo. Dirigido por Sergio G. Sánchez, O Segredo de Marrowbone acompanha a vida de quatro irmãos que vivem em uma casa de campo na Inglaterra no final da década de 1960, logo após passarem por uma tragédia familiar.
O longa se destaca pelo visual que envolve o espectador, com iluminação que valoriza sombras marcantes, cenários rurais e o espaço da casa elementos que, segundo os críticos, fortalecem a atmosfera do filme.
A trilha sonora é outro ponto alto, equilibrando tensão e melancolia, reforçando o drama e o suspense psicológico presentes na história.
O que acontece em O Segredo de Marrowbone?
Na trama, os quatro irmãos — Jack, Billy, Jane e Sam — se escondem em uma antiga casa, determinados a não revelar a morte da mãe para não serem separados.
O que inicialmente parece um pacto de proteção se transforma em uma experiência assombrada, tanto por fantasmas literais quanto emocionais, onde os segredos impactam profundamente cada personagem.
No elenco, destacam-se George MacKay, Anya Taylor-Joy e Mia Goth. Embora os críticos apontem que os personagens coadjuvantes poderiam ter mais profundidade, a combinação das atuações mantém o filme em um alto nível emocional.
O longa está disponível no Prime Video, onde pode ser alugado.
