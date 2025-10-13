Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NO STREAMING

Este terror psicológico é o novo sucesso da crítica; entenda a trama

Mistério, suspense e drama psicológico marcam a história desse filme

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/10/2025 - 18:56 h
O Segredo de Marrowbone
O Segredo de Marrowbone -

Este filme de terror promete surpreender o público até o último segundo. Dirigido por Sergio G. Sánchez, O Segredo de Marrowbone acompanha a vida de quatro irmãos que vivem em uma casa de campo na Inglaterra no final da década de 1960, logo após passarem por uma tragédia familiar.

O longa se destaca pelo visual que envolve o espectador, com iluminação que valoriza sombras marcantes, cenários rurais e o espaço da casa elementos que, segundo os críticos, fortalecem a atmosfera do filme.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A trilha sonora é outro ponto alto, equilibrando tensão e melancolia, reforçando o drama e o suspense psicológico presentes na história.

Leia Também:

Atriz da Disney sofre depressão após fracasso de bilheteria de filme
Caverna do Dragão ganha final supreendente em novo filme brasileiro
Essa série policial brasileira promete suspense de tirar o fôlego

O que acontece em O Segredo de Marrowbone?

Na trama, os quatro irmãos — Jack, Billy, Jane e Sam — se escondem em uma antiga casa, determinados a não revelar a morte da mãe para não serem separados.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

O que inicialmente parece um pacto de proteção se transforma em uma experiência assombrada, tanto por fantasmas literais quanto emocionais, onde os segredos impactam profundamente cada personagem.

No elenco, destacam-se George MacKay, Anya Taylor-Joy e Mia Goth. Embora os críticos apontem que os personagens coadjuvantes poderiam ter mais profundidade, a combinação das atuações mantém o filme em um alto nível emocional.

O longa está disponível no Prime Video, onde pode ser alugado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Prime Video TERROR

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O Segredo de Marrowbone
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

O Segredo de Marrowbone
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

O Segredo de Marrowbone
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

O Segredo de Marrowbone
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x