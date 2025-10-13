Caverna do Dragão ganha final supreendente em novo filme brasileiro

Inspirado em ‘Caverna do Dragão’, novo filme brasileiro emociona ao falar de amadurecimento e saudade - Foto: Divulgação

Para além de uma premissa visual e temática voltada ao rememorar de um espectador quarentão saudoso de seu tempo adolescente nos anos 1990, uma época anterior à internet e ao vício em telas de smartphones, e que constrói com uma riqueza absurda de detalhes aquele período há quase quatro décadas (uau, né? Sim, parece que foi ontem), O Último Episódio, novo filme de Maurílio Martins, traz algo mais além desse lugar de conforto construído a partir do calmante mental oriundo da nostalgia.

Em seu roteiro, Maurílio e Thiago Macêdo Correia criam uma poderosa narrativa acerca de sacrifícios maternos e paternos; dos traumas e laços infantis que ficam para a vida; da superação de perdas familiares, e um modo como tais elementos, somados a um punhado de cultura pop representado por bandas e filmes que tiveram seu auge naquele período, conseguem criar as bases para a formação de um bom caráter em jovens indivíduos.

Ao narrar uma história cujos elementos relacionam-se à sua adolescência, Maurílio utiliza a própria voz para contar a história de Erik (Matheus Sampaio), jovem mineiro residente do bairro de Jardim Laguna, em Contagem, e que tem no carisma e aparência física algo que remete ao próprio cineasta.

A referência do título do filme vem do famigerado último episódio do desenho animado Caverna do Dragão, um desses clássicos que ajudaram a formar a citada base cultural pop de muitos adultos de hoje.

Na trama, Erik, após dizer à sua paixonite de colégio que já assistiu ao final do desenho e que o tem em fita VHS, precisa contornar a mentirinha dita para impressionar a bela. Para tanto, resolve filmar ele mesmo o tal último episódio que mostrava o final do fabuloso desenho. Assim, convoca para ajudá-lo os amigos Cassinho (Daniel Victor) e Cristiane (Tatiana Costa), também chamada de Cristão pelos dois companheiros de infância. O trio de atores, inclusive, esbanja uma sintonia e química precisas.

Áspero pano de fundo

Utilizando esse escopo narrativo, Maurílio e Thiago trazem para seu texto uma abordagem de crescente apelo humano. E isso se dá usando, inicialmente, um subestimado e supostamente simplório invólucro de ingenuidade com a trama adolescente de seus três personagens centrais.

Tal trama, na realidade, esconde em seu âmago temas complexos. A partir de seu protagonista, órfão de pai e que tem em sua mãe precocemente viúva (Camila Morena da Luz), uma figura em constante sacrifício físico e emocional em prol do conforto do único filho, Maurílio traz para Erik um amadurecimento também precoce e evidente.

‘O Último Episódio’ mistura drama e cultura pop para falar das dores de crescer | Foto: Divulgação

“Se ela não para em casa, é porque não tá faltando comida no prato, né”? A pergunta é feita por Marcos (André Novais), editor de vídeos e fotógrafo local que resolve dar uma força ao filho do seu finado amigo na finalização do último episódio. E essa percepção bate tão forte no garoto quanto bate em nós, espectadores.

Após o êxito de No Coração do Mundo (2019), filme que já trazia a região de Contagem como um dos personagens principais e que, na rotina de seus vários moradores, criava-se um arco dramático da busca pela sobrevivência individual de cada uma daquelas pessoas, Maurílio aponta agora para um direcionamento semelhante em O Último Episódio.

Esse direcionamento é o que nos faz perceber que para além da leve abordagem adolescente, seu novo filme firma bases calcadas em aspectos duros de uma realidade difícil.

Referências reais

Mesmo que em suas referências principais estejam obras como a série Anos Incríveis, que foi febre no começo dos anos 1990, bem como a nacional Confissões de Adolescente (1994-1996), e filmes como Conta Comigo (1986) e Clube dos Cinco (1985), O Último Episódio dialoga com seu espectador de forma mais natural ao trazer uma família e seu entorno social como algo real, palpável e, sobretudo, crível em seus corres e problemas cotidianos. E é isso que torna a identificação de seu público imediata.

Ainda que, claro, as obras citadas acima possuam alguns de seus dramas calcados em aspectos mais ásperos da vida, o que Maurílio e Thiago trazem em seu texto são turbulências de uma realidade que urge em causar angústia tanto em seus jovens personagens quanto em suas figuras adultas. E tendo a realidade econômica brasileira de 1991 como pano de fundo, é impossível seu público não se identificar.

Deste modo, a criação do vídeo para o último episódio de Caverna do Dragão feito pelos seus três protagonistas se torna uma eficiente metáfora para um escape de uma realidade que, em qualquer adolescência, pode ser estafante. Para os jovens em questão, porém, essas condições pesam mais.

Erik e a sombra da morte de seu pai a atormentá-lo (a cena em que escuta de sua mãe as circunstâncias da perda é dilacerante); Cassinho, com seu talento musical sendo direcionado de maneira comportamental por sua mãe evangélica, tem na liberdade de seus amigos uma forma de extravasamento de quem ele almeja ser no futuro; Cristiane, cuja criação foi feita pela avó (Rejane Faria), lida de forma intima e silenciosa, porém, dolorosa, com a ausência de sua mãe, que seguiu para tentar uma vida melhor no exterior, deixando a menina aos cuidados da avó.

Ter a nostalgia como uma forma de buscar um lugar de conforto mental e meio de lidar com as ansiedades de uma rotina parece ser um modo de fuga comum a muitas pessoas. O Último Episódio, no entanto, não utiliza esse elemento de maneira trivial, forçada ou como uma muleta narrativa.

Como um autêntico filme a abordar os ritos de passagem da vida (no termo em inglês, coming of age movie), o trabalho de Maurílio Martins traz para seu público uma reflexão acerca da importância dessa fase de transformações e chegada de uma maturidade que pode vir naturalmente ou de maneira traumática, ao ser vinculada a uma perda.

No caso da vida e do filme de Maurílio Martins, tais perdas deixam feridas que, com a ajuda de amigos para toda a vida, logo se tornam cicatrizes e apenas lembranças.

O Último Episódio / Dir.: Maurílio Martins / Com Rejane Faria, André Novais Oliveira, Matheus Sampaio, Lara Silva, Daniel Victor, Babi Amaral, Tatiana Costa, Gabriel Martins / Salas e horarios: cinema.atarde.com.br