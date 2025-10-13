Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

CINEMA

Atriz da Disney sofre depressão após fracasso de bilheteria de filme

Filme foi aguardado com grande expectativa pelo público

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

13/10/2025 - 16:49 h
Branca de neve
Branca de neve -

Lançado pela Disney, o live-action de Branca de Neve chegou aos cinemas cercado de grandes expectativas. No entanto, o filme acabou se juntando à lista de fracassos recentes do estúdio, recebendo duras críticas de internautas, especialistas e afetando a saúde mental da protagonista, Rachel Zegler.

O longa-metragem teve um orçamento de cerca de US$ 270 milhões, mas arrecadou apenas US$ 87,3 milhões nas bilheteiras mundiais. Nas plataformas digitais, o desempenho também decepcionou, alcançando apenas nota 2,0 no IMDb.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Essa série policial brasileira promete suspense de tirar o fôlego
O cachorro caramelo morre no final do filme da Netflix?
Sucesso em Salvador, Open Air atrai 20 mil pessoas e promete retorno

Rachel Zegler é a culpada?

A atriz foi apontada por parte do público e da crítica como uma das responsáveis pelo fracasso da produção. A pressão e os comentários negativos acabaram impactando profundamente a saúde mental de Zegler.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Em entrevista à revista iD, ela revelou ter desenvolvido depressão e ansiedade em decorrência das críticas. A situação foi tão grave que a atriz precisou voltar a morar com os pais em Nova Jersey e iniciar sessões com um psiquiatra.

“Eu simplesmente não estava funcionando como pessoa”, desabafou.

Críticas divididas

Entre os críticos brasileiros, as opiniões se mostraram diversas. O portal Omelete avaliou: “O novo Branca de Neve sobrevive, entre erros e acertos, fazendo o básico da Disney.”

Já o portal BBC Films destacou: “Não é o pior dos remakes live-action do estúdio, e embora não seja o melhor, é sem dúvida o mais fascinante.” Por outro lado, o jornal britânico The Guardian foi mais severo: “Aqui está uma nova versão musical live-action inútil do mito da Branca de Neve.”

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Branca de Neve Disney

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Branca de neve
Play

Baiana, filha de Jimmy Cliff e estrela em Hollywood: a vida de Nabiyah Be

Branca de neve
Play

Caminhão bate e destrói muro famoso no Pelourinho que foi cenário de 'Ó Paí Ó'

Branca de neve
Play

Estrela de Hollywood apoia Trump e enfrenta críticas por racismo e machismo

Branca de neve
Play

Globo pede desculpas a Fernanda Torres após atitude com Oscar; entenda

x