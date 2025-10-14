Wagner Moura é detonado por ator bolsonarista de Tropa de Elite

Wagner Moura foi criticado - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O ator Wagner Moura, de ‘O Agente Secreto’, indiciou os três filmes brasileiros que todos deveriam assistir — ‘Bye Bye Brasil’, ‘Terra Estrangeira’ e ‘Vidas Secas’ —, porém a seleção dele foi criticado pelo colega de profissão Sandro Rocha, que interpretou o Major Rocha em ‘Tropa de Elite’.

Segundo Rocha, obras como ‘Cidade de Deus’, ‘Tropa de Elite’ e ‘Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro’ “não devem ser esquecidas”.

“Deixa eu complementar: faltou Cidade de Deus, clássico e antológico, e Tropa de Elite I e II. Jamais deixem que esses três filmes sejam esquecidos. Eu sei que há quem queira apagar a realidade por ideologia, mas nós ainda estamos aqui”, disparou Rocha, fazendo um trocadilho com o filme “Ainda Estou Aqui”.

Vale destacar que os atores têm posições políticas divergentes. Enquanto Wagner Moura é identificado com pautas de esquerda e apoia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Rocha já declarou apoiar o ex-presidente Jair Bolsonaro.

