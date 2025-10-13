Filme muda história da Netflix ao ultrapassar 320 milhões de visualizações

O filme bateu o recorde da plataforma - Foto: Divulgação

Lançado em 2025, o filme “Guerreiras do K-Pop” se tornou o longa mais visto da história da Netflix. Dirigido por Maggie Kang e Chris Appelhans, a trama alcançou a marca de mais de 320 milhões de visualizações em todo o mundo.

A história acompanha um trio feminino de K-Pop, gênero popular na coréia, que viralizou em todo o mundo. As moças equilibram a rotina de superstars com a tarefa secreta de enfrentar uma boy band possuída, o que ameaça carreira, amizades e segurança de fãs em tempo real.

O filme conta com as vozes de Arden Cho, May Hong, Ji-young Yoo, Ahn Hyo-seop, Yunjin Kim, Daniel Dae Kim, Ken Jeong e Byung Hun Lee no elenco, dando ainda mais vida aos personagens de desenho animado.

Apesar de parecer uma produção voltada para o público infantil, a trama possui uma conexão com espectadores de faixas etárias diferentes, pois seus elementos e objetivos claros conseguem prender qualquer telespectador ao longo de uma hora e trinta e seis minutos.