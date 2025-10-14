Esses são os 5 filmes mais assistidos da Netflix em 2025

Os filmes renderem muito acesso - Foto: Divulgação

Faltando cerca de dois meses para o fim de 2025, os filmes mais vistos da Netflix este ano já foram divulgados. As tramas de ação, suspense e ficção científica dominaram a plataforma de streaming, explorando temas de confinamento e sobrevivência, além de ligações com a tecnologia e segurança, que fisgam o público do início ao fim.

E engana-se quem pensa que as estreias norte-americanas foram as mais famosas. Produções europeias alcançaram índices de audiência inéditos e marcaram a história do aplicativo famoso.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a lista completa:

Contra-Ataque (2025), de Chava Cartas

O dia de folga de um grupo de elite se transforma em uma emboscada. Agora, a sanidade e a camaradagem são as únicas defesas contra um inimigo implacável.

De Volta à Ação (2025), de Seth Gordon

Quinze anos depois de abandonar a CIA para formar uma família, os ex-agentes de elite Matt e Emily voltam ao mundo da espionagem ao terem seus disfarces revelados.

Ad Vitam (2025), de Rodolphe Lauga

Para salvar a esposa grávida, um ex-agente de elite precisa lidar com uma perda devastadora enquanto foge de forças obscuras que pretendem enterrar um grande escândalo.

Brick (2025), de Philip Koch

Um misterioso e intransponível muro cerca o apartamento de Tim e Olivia. Assim, eles precisam formar uma aliança com os vizinhos para escapar e solucionar esse mistério.

Exterritorial (2025), de Christian Zübert

O filho da ex-militar Sara desaparece em um consulado dos Estados Unidos em Frankfurt. Ela faz de tudo para encontrá-lo e acaba descobrindo uma conspiração sombria. Para recuperar o filho, será preciso transformar o labirinto em aliado, desmontar mentiras e expor uma verdade que muita gente prefere manter fora de qualquer jurisdição.