SUSPENSE

Essa nova série da Netflix tem um dos finais mais misteriosos do ano

Produção espanhola é criada pelos mesmos criadores de La Casa de Papel

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/10/2025 - 16:32 h | Atualizada em 14/10/2025 - 16:56
O Refúgio Atômico
O Refúgio Atômico -

A série espanhola “O Refúgio Atômico” se tornou a nova sensação da Netflix. Com apenas oito episódios, a produção criada pelos mesmos diretores de “La Casa de Papel” já figura entre as mais assistidas da plataforma. Para os fãs, a pergunta que não quer calar é: vai ter segunda temporada?

Na trama, o telespectador acompanha um mundo em colapso, prestes a enfrentar uma terceira guerra mundial. Um grupo de bilionários se refugia em um bunker de luxo, localizado no Kimera Underground Park, enquanto o caos domina o mundo lá fora.

Dentro do refúgio, a elite desfruta de academias de última geração, spas e restaurantes sofisticados, vivendo uma rotina de conforto em meio ao apocalipse. No entanto, nem tudo é perfeito: com o tempo, conflitos internos e segredos sombrios vêm à tona.

Vai ter 2ª temporada?

Para a tristeza dos fãs, a Netflix ainda não renovou oficialmente “O Refúgio Atômico” para uma nova temporada. No entanto, isso não significa o fim da série. A plataforma é conhecida por reconsiderar renovações de produções que alcançam grande audiência.

>>> Horários, cinemas, sessões e mais: veja tudo o que está passando em Salvador no Cineinsite A TARDE

Segundo os criadores, Álex Pina e sua equipe do Bunker Studios, há esperança para uma continuação. Isso porque a primeira temporada termina com um final aberto e cheio de mistérios, o que mantém viva a expectativa por novos episódios.

