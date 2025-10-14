Essa nova série da Netflix tem um dos finais mais misteriosos do ano

O Refúgio Atômico - Foto: Reprodução| Netflix

A série espanhola “O Refúgio Atômico” se tornou a nova sensação da Netflix. Com apenas oito episódios, a produção criada pelos mesmos diretores de “La Casa de Papel” já figura entre as mais assistidas da plataforma. Para os fãs, a pergunta que não quer calar é: vai ter segunda temporada?

Na trama, o telespectador acompanha um mundo em colapso, prestes a enfrentar uma terceira guerra mundial. Um grupo de bilionários se refugia em um bunker de luxo, localizado no Kimera Underground Park, enquanto o caos domina o mundo lá fora.

Dentro do refúgio, a elite desfruta de academias de última geração, spas e restaurantes sofisticados, vivendo uma rotina de conforto em meio ao apocalipse. No entanto, nem tudo é perfeito: com o tempo, conflitos internos e segredos sombrios vêm à tona.

Vai ter 2ª temporada?

Para a tristeza dos fãs, a Netflix ainda não renovou oficialmente “O Refúgio Atômico” para uma nova temporada. No entanto, isso não significa o fim da série. A plataforma é conhecida por reconsiderar renovações de produções que alcançam grande audiência.

Segundo os criadores, Álex Pina e sua equipe do Bunker Studios, há esperança para uma continuação. Isso porque a primeira temporada termina com um final aberto e cheio de mistérios, o que mantém viva a expectativa por novos episódios.