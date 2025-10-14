SUCESSO!
Este filme brasileiro superou recordes e entrou no top 3 da Netflix
A trama ficou em primeiro lugar em mais de 80 países
Por Franciely Gomes
Nem só de produções internacionais vivem os filmes mais assistidos da Netflix. O terceiro longa reproduzido da plataforma de streaming é o “Caramelo”, produção nacional protagonizada pelo ator Rafa Vitti.
A trama conta a história da relação entre o chef de cozinha Pedro e seu cachorro caramelo, vira-lata mais amado do Brasil, celebrando a união entre humanos e cães no Brasil e no mundo.
Em sua semana de estreia, o longa-metragem atingiu 17,3 milhões de visualizações e conquistou o Top 3 Global de filmes mais assistidos da Netflix atingindo o Top 1 em cerca de 81 países.
Leia Também:
Vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil, Elisabetta Zenatti explica que a marca é um passo para a projeção do cinema nacional. “Caramelo é uma história 100% criada no Brasil – um ícone cultural daqui, um jeito de expressar as emoções muito próprio do brasileiro – que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia”, disse ela.
“Do Canadá à Austrália, da França à Guatemala, do Egito a Hong Kong, pessoas de toda parte estão assistindo a uma história de um vira-lata caramelo. É uma prova de que quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo e gerar conexão com audiências globais”, completou.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes