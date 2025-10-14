Menu
CINEINSITE
SUCESSO!

Este filme brasileiro superou recordes e entrou no top 3 da Netflix

A trama ficou em primeiro lugar em mais de 80 países

Franciely Gomes

14/10/2025 - 20:46 h | Atualizada em 14/10/2025 - 21:26
A trama conquistou o mundo
Nem só de produções internacionais vivem os filmes mais assistidos da Netflix. O terceiro longa reproduzido da plataforma de streaming é o “Caramelo”, produção nacional protagonizada pelo ator Rafa Vitti.

A trama conta a história da relação entre o chef de cozinha Pedro e seu cachorro caramelo, vira-lata mais amado do Brasil, celebrando a união entre humanos e cães no Brasil e no mundo.

Em sua semana de estreia, o longa-metragem atingiu 17,3 milhões de visualizações e conquistou o Top 3 Global de filmes mais assistidos da Netflix atingindo o Top 1 em cerca de 81 países.

Vice-presidente de Conteúdo da Netflix no Brasil, Elisabetta Zenatti explica que a marca é um passo para a projeção do cinema nacional. “Caramelo é uma história 100% criada no Brasil – um ícone cultural daqui, um jeito de expressar as emoções muito próprio do brasileiro – que virou um dos filmes mais vistos no mundo em sua semana de estreia”, disse ela.

“Do Canadá à Austrália, da França à Guatemala, do Egito a Hong Kong, pessoas de toda parte estão assistindo a uma história de um vira-lata caramelo. É uma prova de que quando contamos histórias de forma autêntica, elas podem ganhar o mundo e gerar conexão com audiências globais”, completou.

x