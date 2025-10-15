Esta obra-prima do cinema pode ser salva por Leonardo DiCaprio

Fogo Contra Fogo - Foto: Divulgação

Uma das obras-primas do cinema, muito amada pelo público, pode voltar às telinhas com nada menos que Leonardo DiCaprio. Fogo Contra Fogo, dirigido por Michael Mann, pretende trazer uma trama com romance, mantendo a ação intensa do primeiro filme.

O projeto, porém, enfrenta desafios financeiros. Inicialmente, Mann estimou que seriam necessários US$ 150 milhões para a continuação; depois, rumores apontaram para um orçamento de US$ 200 milhões. No entanto, a Warner limitou os recursos disponíveis.

Quem poderá salvar a trama?

Rumores do mundo do cinema especulam que Leonardo DiCaprio estaria em negociações para um papel na sequência.

Segundo Jordan Ruimy, especialista em Hollywood, DiCaprio manifestou interesse após semanas de conversas. No momento, no entanto, sua participação é apenas uma peça do quebra-cabeça para a aprovação do projeto.

Além disso, há fortes indícios de que um segundo cofinanciador entraria para ajudar nos custos do filme, possivelmente a Apple, que incluiria Fogo Contra Fogo 2 em seu serviço de streaming. A plataforma já trabalhou em parceria com a Warner em projetos anteriores.

O que acontece em Fogo Contra Fogo?

A trama original se passa em 1988 e acompanha Neil McCauley e sua gangue, que planejam um audacioso assalto, enquanto o policial Vincent Hanna está determinado a capturar os criminosos.