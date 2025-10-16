Menu
HOME > CINEINSITE
LUTO NO CINEMA

Família revela causa da morte de atriz vencedora do Oscar

Atriz morreu em 11 de outubro, na Califórnia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

16/10/2025 - 8:31 h
Diane Keaton morreu em 11 de outubro
Diane Keaton morreu em 11 de outubro -

Atriz, diretora e produtora, Diane Keaton morreu em 11 de outubro, na Califórnia, nos Estados Unidos, aos 79 anos, em decorrência de uma pneumonia. A causa da morte foi confirmada pela família da artista à revista People.

“A família Keaton é muito grata pelas extraordinárias mensagens de amor e apoio que recebeu nos últimos dias em nome de sua amada Diane, que morreu de pneumonia em 11 de outubro”, diz o comunicado.

A família também pediu apoio dos fãs. “Ela amava animais e era firme em seu apoio à comunidade desabrigada. Então, qualquer doação em sua memória para um banco de alimentos local ou um abrigo de animais seria uma homenagem maravilhosa e muito apreciada”, complementou.

Vida e trajetória

Nascida em Los Angeles no dia 5 de janeiro de 1946, Diane Keaton começou sua carreira no teatro e fez sua estreia no cinema como figurante em ‘As Mil Faces do Amor’, em 1970.

Seu primeiro destaque em Hollywood foi em ‘O Poderoso Chefão’ (1972). Diane foi escolhida pelo diretor Francis Ford Coppola para interpretar Kay Adams, par romântico do protagonista Al Pacino. Ela retornou ao personagem nas sequências da franquia em ‘O Poderoso Chefão - Parte 2’ (1974) e na Parte 3 (1990).

Além disso, a atriz esteve em diversos filmes de Woody Allen, como ‘Play It Again, Sam’ (1972), ‘Sleeper’ (1973) e ‘Love and Death’ (1975).

Em 1977, ela ganhou um Oscar com a personagem-título do filme ‘Annie Hall’, em português ‘Noivo Nervoso, Noiva Neurótica’. Keaton voltou a ser indicada ao Oscar pela atuação em ‘Alguém Tem Que Ceder’ (2003), mas não levou a estatueta na premiação de 2004.

Baby Boom’ (1987), ‘O Pai da Noiva’ (1991), ‘O Pai da Noiva - Parte 2’ (1995) e ‘O Clube das Desquitadas’ (1996) são outros trabalhos memoráveis da artista.

A artista também trabalhou como diretora no documentário ‘Heaven’, de 1987, e o filme ‘Hanging Up’, 2000, e um episódio de ‘Twin Peaks’.

Diane Keaton

x